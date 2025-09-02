Légcsavaros időmenedzsment

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jó reggelt! Újra itt a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap főbb híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

HELYZET:VAN!

222 nap múlva választás jön Magyarországon, és bárki is győz, Magyarországra áprilistól új idők jönnek. A sorsfordítónak ígérkező választási kampányt mostantól élőben követjük a 444-en, az első hétfő reggeli adásban Rényi Pál Dániel és Ács Dániel beszélgetett.

BELFÖLD

Volt Lázárinfó, ahol mi is kérdeztük az építési és közlekedési minisztert többek között Orbán Viktor magánrepülőzéséről. Schmidt Mária azt kéri, legyen már szabad a miniszterelnöknek legalább annyit, mint bármelyik más állampolgárnak. Úgy tűnik, ha Orbán megy magángéppel, az nem luxizás, hanem időmenedzsment.

Fotó: Kristóf Balázs/444
  • Csak akkor költözhetsz Rajkára, ha fizetsz 1,5 milliót az önkormányzatnak, és büntetett előéletű személy sem létesíthet lakcímet a településen.

GAZDASÁG

Hadházy Ákos bemutatta az Orbán család hatvanpusztai ingatlanjának tervrajzait: 10 luxuslakás, és egy óriási klubszoba is van a hatvanpusztai „mezőgazdasági üzemben”, az éttermi szintű konyhából pedig külön lépcső vezet fel az egyik lakásba, ez lehet a séf lakása.

Fotó: Hadházy Ákos/Facebook

Kiszámoltuk, hogy milyen költségekkel járna Magyar Péter 10 pontos programja, és a matekozás végére alsó hangon 6800 milliárd forintig jutottunk.

  • Áthallásos Rippl-Rónait választott a köztársasági elnök felesége a Sándor-palotába, egy kaposvári csoport átláthatóságot kér az ügyben.
  • Az adócsökkentés és adóegyszerűsítés kormánya bemutatja: „dísznövényadó”.

KÜLFÖLD

Az orosz vezérkari főnök bejelentette, hogy folytatják a háborút Ukrajna ellen: Valerij Geraszimov eközben egy olyan térkép előtt ült, amin Odessza és Mikolajiv is Oroszországhoz tartozott. Németország védelmi minisztere elutasította Ursula von der Leyen kijelentését az Ukrajnába küldendő európai csapatokról.

De ki az az Andrij Parubij, és miért lőtték őt szitává fényes nappal a nyílt utcán?

Fotó: Yaroslav Trofimov/X

Egy bíró akadályozta meg, hogy Trump guatemalai gyerekek százat toloncolja ki az USA-ból. Az amerikai elnök most épp azzal dicsekszik, hogy 12 nap alatt bűnözésmentes várossá tette Washingtont, pedig a statisztikák szerint eleve 30 éves mélypontra esett a városban az erőszakos bűncselekmények száma. Szakértők őrültségnek tartják a kiszivárgott „Gáza Riviéra”-tervet, ami az etnikai tisztogatás leplezését szolgálná: a tájékoztató szerint az egész lakosságot erőszakkal telepítenék ki, a területet pedig amerikai felügyelet alá helyeznék.

Putyin-Modi, Putyin-Fico, Hszi-mindenki – a kínaiak diplomáciai izmokat villantottak a SCO-csúcson Tiencsinben. Kim Dzsongun mellett Robert Fico is odatart, a szlovák kormányfő ott találkozik Putyinnal, majd Zelenszkijjel is Szlovákiában.

Már a Nemzetközi Népirtáskutatók Szövetsége szerint is népirtást követ el Izrael Gázában, Ciszjordániában pedig egyre súlyosabb a vízhiány.

És kijött a legutóbbi Borízű hang rövidített, ingyenes verziója is.

reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek
Videó

Ki nyerte a nyarat?

223 nap múlva választás jön Magyarországon. Akárki győz, Magyarországra áprilistól új idők jönnek. A sorsfordítónak ígérkező választási kampányt mostantól élőben követjük a 444-en. Ki szerzett előnyt a nyáron? Rényi Pál Dániel és Ács Dániel hétfő reggel a 444 stúdiójában.

Kovács Bendegúz, Ács Dániel, Rényi Pál Dániel, Botos Tamás
POLITIKA

Lázár szerint Orbánnál a magángépezés nem életforma, hanem konkrét út volt, amit ki is fizetett

Kövesse velünk élőben.

Windisch Judit
POLITIKA

„Hogy a miniszterelnök milyen géppel megy nyaralni, nem életforma kérdése”

Lázár János szerint a magyar kormány jól reagált a munkácsi rakétatámadásra, ha pedig ki akarnánk cseszni az ukránokkal, azt elég gyorsan megtehetnénk. Az elbizonytalanodó Fidesz-szavazóknak üzeni: a Főnök rendet fog tenni.

Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Schmidt Mária: Legyen már szabad a miniszterelnöknek legalább annyit, mint bármelyik más állampolgárnak!

„Az idő pénz, tehát lemenni főszezonban innen Brac-ra, az bizony 8-10 óra. De ha kék lámpával megy, hogy gyorsabban leérjen, akkor meg arról cikkeznek” – mondja a kormányfő ideológusa Orbán Viktor magángépezéséről.

Herczeg Márk
életmód

Ha Orbán Viktor megy magángéppel, az nem luxizás, hanem időmenedzsment

Miért zötykölődjön 8-10 órát, ha másfél órán belül is odaérhet Brač szigetére, nem igaz?

Windisch Judit
POLITIKA

Csak akkor költözhetsz Rajkára, ha fizetsz 1,5 milliót az önkormányzatnak

A betelepülési hozzájárulás mellett büntetett előéletű személy sem létesíthet lakcímet a településen.

Székely Sarolta
POLITIKA

10 luxuslakás, és egy óriási klubszoba is van a hatvanpusztai „mezőgazdasági üzemben” – Hadházy Ákos megmutatta az ingatlan tervrajzait

Az éttermi szintű konyhából pedig külön lépcső vezet fel az egyik lakásba. Ez lehet Hadházy szerint a séf lakása.

Székely Sarolta
belföld

Százmilliárdok erre is, arra is, amarra is – kiszámoltuk, hogy milyen költségekkel járna Magyar Péter 10 pontos programja

A matekozás végére alsó hangon 6800 milliárd forintig jutottunk. Van a programpontok között irreális és furcsa, de olyan is, amihez nem pénz kell, csak politikai szándék. A legtöbb forrást az oktatás és az egészségügy vinné el.

Székely Sarolta
gazdaság

Áthallásos Rippl-Rónait választott a köztársasági elnök felesége a Sándor-palotába

Mit üzenhet a First Lady?

Bábel Vilmos
belföld

„A közvagyon nem használható szűk körök díszleteként” – átláthatóságot kér egy kaposvári csoport a Sándor-palotába kerülő festmény kapcsán

Online petíciójukhoz bárki csatlakozhat az aláírásával.

Jelinek Anna
belföld

Az adócsökkentés és adóegyszerűsítés kormánya bemutatja: „dísznövényadó”

Tavaly „Mészáros Lőrinc” vagyona nagyjából 10 óra alatt nőtt annyit, mint amennyi bevétel ebből a „marketing és innovációs hozzájárulásból” származott.

Haász János
gazdaság

Az orosz vezérkari főnök bejelentette, hogy folytatják a háborút Ukrajna ellen

Valerij Geraszimov eközben egy olyan térkép előtt ült, amin Odessza és Mikolajiv is Oroszországhoz tartozott.

Herczeg Márk
háború

Németország védelmi minisztere elutasította Ursula von der Leyen kijelentését az Ukrajnába küldendő európai csapatokról

„Ezek olyan dolgok, amiket nem tárgyalnak meg azelőtt, hogy leülnek a tárgyalóasztalhoz azokkal a felekkel, akiknek beleszólásuk van az ügybe” – mondta Boris Pistorius.

Jelinek Anna
külföld

Ki az az Andrij Parubij, és miért lőtték őt szitává fényes nappal a nyílt utcán?

Gyanúsított van, orosz szál is van, ám a részletekről nem beszélnek a hatóságok. Andrij Parubij, az áldozat az elmúlt évtizedekben szélsőséges és mérsékeltebb jobboldali pártok sorát járta be, egyesek a 2014-es odesszai tragédiáért is felelősnek tartották.

Gazda Albert
külföld

Egy bíró akadályozta meg, hogy Trump guatemalai gyerekek százat toloncolja ki az Egyesült Államokból

A határozat csak átmeneti, 14 napig van érvényben. Trump szerint a kísérő nélküli gyerekeket csak egyesítik a Guatemalában lévő családjaikkal.

Székely Sarolta
külföld

Trump most épp azzal dicsekszik, hogy 12 nap alatt bűnözésmentes várossá tette Washingtont

Pedig a statisztikák szerint eleve 30 éves mélypontra esett a városban az erőszakos bűncselekmények száma.

Székely Sarolta
külföld

Őrültségnek tartják a kiszivárgott „Gáza Riviéra” tervet szakértők, ami az etnikai tisztogatás leplezését szolgálná

A tájékoztató szerint az egész lakosságot erőszakkal telepítenék ki, a területet pedig amerikai felügyelet alá helyeznék.

Jelinek Anna
külföld

Putyin-Modi, Putyin-Fico, Hszi-mindenki – a kínaiak diplomáciai izmokat villantanak a SCO-csúcson Tiencsinben

A Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján mindenki ott van, akinek baja van Amerikával és a Nyugattal.

Bábel Vilmos
külföld

Kim Dzsongun elindult vonattal Pekingbe

Japán II. világháborús kapitulációjának 80. évfordulóját ünneplik meg.

Herczeg Márk
külföld

Robert Fico elmegy Kínába, ahol találkozik Putyinnal, majd Zelenszkijt fogadja Szlovákiában

A szlovák kormányfő korábban kizárta a találkozót az ukrán elnökkel, mondván, nincs rá ok, és Zelenszkij „gyűlöli” őt.

Herczeg Márk
külföld

Izrael már a Nemzetközi Népirtáskutatók Szövetsége szerint is népirtást követ el Gázában

Felszólítják Izraelt, hogy hagyja abba.

Jelinek Anna
külföld

Egyre súlyosabb a vízhiány Ciszjordániában

Az izraeli hadsereg által ellenőrzött területen állandóan megrongálják a vízellátó infrastruktúrát.

Herczeg Márk
külföld

Helyi mércével mérve is durva politikai krízis van kibontakozóban Franciaországban

A héten kiderül, hogy az ellenzék csak a kormányt akarja megbuktatni, vagy elérkezettnek látja az időt a Macronnal való leszámolásra is.

Bábel Vilmos
külföld

Földrengés volt Afganisztánban, több százan meghaltak és megsebesültek

Jelenleg is kutatnak túlélők után.

Bábel Vilmos
külföld

Ausztriában mától fél év börtön jár a kéretlen farokfotókért

Az igazságügyi miniszter szerint már régóta esedékes volt.

Bábel Vilmos
külföld

Mankóval ütlegelték Andrej Babišt egy kampányrendezvényen

A volt cseh kormányfőt, a populista ANO párt vezetőjét kórházba vitték CT-re.

Herczeg Márk
külföld

Meghalt Joe Bugner, a magyar származású brit-ausztrál bokszlegenda, aki négy Bud Spencer-filmben is játszott

Bugner József 75 éves volt.

Herczeg Márk
sport

Borízű hang #235: Cigivel a kézben, himnuszt dúdolva vadkempingezni a Playa de Borizun [rövid verzió]

Hétfő van, szabad a Borízű! Barna bőrű visszatérés a kempingből, ökörchuletón, finn marha a tányéron, fejlődő horvát rizottók. Sulyok Tamás, Orbán Rózsaszín Párducként tönkretesz mindent, de a végén győz. Le a fizetős benzinkúti vécékkel! Szabad szarást!

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast