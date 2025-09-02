Légcsavaros időmenedzsment

Jó reggelt! Újra itt a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap főbb híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

HELYZET:VAN!

222 nap múlva választás jön Magyarországon, és bárki is győz, Magyarországra áprilistól új idők jönnek. A sorsfordítónak ígérkező választási kampányt mostantól élőben követjük a 444-en, az első hétfő reggeli adásban Rényi Pál Dániel és Ács Dániel beszélgetett.

BELFÖLD

Volt Lázárinfó, ahol mi is kérdeztük az építési és közlekedési minisztert többek között Orbán Viktor magánrepülőzéséről. Schmidt Mária azt kéri, legyen már szabad a miniszterelnöknek legalább annyit, mint bármelyik más állampolgárnak. Úgy tűnik, ha Orbán megy magángéppel, az nem luxizás, hanem időmenedzsment.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Csak akkor költözhetsz Rajkára, ha fizetsz 1,5 milliót az önkormányzatnak, és büntetett előéletű személy sem létesíthet lakcímet a településen.

GAZDASÁG

Hadházy Ákos bemutatta az Orbán család hatvanpusztai ingatlanjának tervrajzait: 10 luxuslakás, és egy óriási klubszoba is van a hatvanpusztai „mezőgazdasági üzemben”, az éttermi szintű konyhából pedig külön lépcső vezet fel az egyik lakásba, ez lehet a séf lakása.

Fotó: Hadházy Ákos/Facebook

Kiszámoltuk, hogy milyen költségekkel járna Magyar Péter 10 pontos programja, és a matekozás végére alsó hangon 6800 milliárd forintig jutottunk.

Áthallásos Rippl-Rónait választott a köztársasági elnök felesége a Sándor-palotába, egy kaposvári csoport átláthatóságot kér az ügyben.

Az adócsökkentés és adóegyszerűsítés kormánya bemutatja: „dísznövényadó”.

KÜLFÖLD

Az orosz vezérkari főnök bejelentette, hogy folytatják a háborút Ukrajna ellen: Valerij Geraszimov eközben egy olyan térkép előtt ült, amin Odessza és Mikolajiv is Oroszországhoz tartozott. Németország védelmi minisztere elutasította Ursula von der Leyen kijelentését az Ukrajnába küldendő európai csapatokról.

De ki az az Andrij Parubij, és miért lőtték őt szitává fényes nappal a nyílt utcán?

Egy bíró akadályozta meg, hogy Trump guatemalai gyerekek százat toloncolja ki az USA-ból. Az amerikai elnök most épp azzal dicsekszik, hogy 12 nap alatt bűnözésmentes várossá tette Washingtont, pedig a statisztikák szerint eleve 30 éves mélypontra esett a városban az erőszakos bűncselekmények száma. Szakértők őrültségnek tartják a kiszivárgott „Gáza Riviéra”-tervet, ami az etnikai tisztogatás leplezését szolgálná: a tájékoztató szerint az egész lakosságot erőszakkal telepítenék ki, a területet pedig amerikai felügyelet alá helyeznék.

Putyin-Modi, Putyin-Fico, Hszi-mindenki – a kínaiak diplomáciai izmokat villantottak a SCO-csúcson Tiencsinben. Kim Dzsongun mellett Robert Fico is odatart, a szlovák kormányfő ott találkozik Putyinnal, majd Zelenszkijjel is Szlovákiában.

Már a Nemzetközi Népirtáskutatók Szövetsége szerint is népirtást követ el Izrael Gázában, Ciszjordániában pedig egyre súlyosabb a vízhiány.