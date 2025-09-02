Már 1400-nál is több áldozata van az afganisztáni földrengésnek

Az afgán hatóságok legfrissebb adatai szerint 1400 fölé emelkedett a hétfő hajnali földrengés halálos áldozatainak száma. Az ENSZ szerint akár több százezer ember is érintett lehet, és a sérültek és a halálos áldozatok száma várhatóan exponenciálisan fog növekedni – írja az MTI.

A tálib kormány szóvivője szerint csak a Pakisztánnal szomszédos Kunar tartományban eddig 1411 ember halt meg, és több mint 3000-en megsérültek, 5000 ház pedig romba dőlt.

Temetni viszik a földrengés gyermekáldozatait a kelet-afganisztáni Mazar Dala faluban Fotó: WAKIL KOHSAR/AFP

A térségben bekövetkezett korábbi földrengések tapasztalatai alapján arra lehet számítani, hogy a mostani katasztrófának akár több százezer érintettje lehet – mondta el Kabulból újságíróknak Indrika Ratwatte, az ENSZ afganisztáni humanitárius koordinátora. Semmi kétsége nincs afelől, hogy az áldozatok száma exponenciálisan fog emelkedni. Elmondta, hogy az érintett hegyvidéki területeket nagyon nehéz megközelíteni, az utak súlyosan megrongálódtak, és a mentéshez helikopterekre lenne szükség.

Jens Laerke, az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának (OCHA) szóvivője jelezte, hogy a világszervezet hamarosan rendkívüli gyűjtést indít Afganisztán megsegítésére.

Fotó: WAKIL KOHSAR/AFP

A 6-os erősségű földrengés epicentruma Afganisztán keleti részén, Dzsalalábádtól északkeletre, nyolc kilométeres mélységben volt. A rengéseket a főváros, Kabul mellett a Kunar tartománnyal szomszédos Pakisztán egyes részein is érzeni lehetett.

Afgán sajtójelentések szerint sok holttest lehet még a romok alatt. Egész éjjel folyt a mentés, helyenként puszta kézzel ástak a romok alatt rekedtek után kutatva.

Afganisztánban gyakoriak a földrengések, az ország ugyanis az indiai és az eurázsiai tektonikus lemez találkozási pontján fekszik. A tálibok 2021-es hatalomra kerülése óta a mostani volt a harmadik súlyos földrengés az országban.