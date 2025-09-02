Meghaladta a 800-at az afganisztáni földrengés áldozatainak száma, a talibán nemzetközi segítséget kér

Meghaladta a 800-at a hétfő hajlani afganisztáni földrengés áldozatainak száma, és legalább 2800-an megsérültek az ország keleti tartományaiban, Kunarban és Nangarharban– közölték az afgán hatóságok. A földrengés vasárnap éjfél körül, 10 kilométeres mélységben történt.

A mentési munkálatok továbbra is folyamatban vannak, de a mentőcsapatok nehezen jutnak el a távoli területekre a zord hegyvidéki terep és a kedvezőtlen időjárás miatt. A mentők azon dolgoznak, hogy elérjék a pakisztáni határ mentén fekvő, mobilhálózatoktól elzárt hegyvidéki területeket, ahol a lejtőkön álló vályogházak nagy valószínűséggel összedőltek a rengésben. Az érintett térségben az elmúlt 24–48 órában heves esőzések voltak, ezért a földcsuszamlások és kőomlások kockázata is jelentős, ami tovább növelheti az áldozatok és a sérültek számát.

A mentőcsapatok és a hatóságok mindeközben igyekeznek gyorsan eltávolítani az állattetemeket, hogy csökkentsék az ivóvízforrások szennyeződésének kockázatát.

Összeomlott házak az afganisztáni Kunar tartományban a szeptember 1-jei földrengés után Fotó: WAKIL KOHSAR/AFP

Nemzetközi segítség

Afganisztánban ez volt a harmadik nagy erejű, sok halálos áldozattal járó földrengés a tálibok 2021-es hatalomátvétele óta, amikor a külföldi erők kivonultak, és elapadt az addig az állami bevételek döntő részét kitevő nemzetközi finanszírozás, amiben nagy szerepet játszott a tálibok nőkkel való bánásmódja. Még a humanitárius segélyek is jelentősen visszaestek, bár ezek célja a politikai intézmények megkerülése és a sürgős szükségletek közvetlen ellátása lenne: míg 2022-ben még 3,8 milliárd dollár, addig idén eddig 767 millió dollár humanitárius segély érkezett Afganisztánba.

Hétfőn a tálib kormány nemzetközi támogatást kért, miután az afgán külügy szóvivője közölte, hogy „eddig egyetlen külföldi kormány sem ajánlott fel segítséget a mentési és segélymunkálatokhoz”.

Később azonban a kínai külügyminisztérium bejelentette, hogy Kína kész humanitárius segítséget nyújtani „Afganisztán igényeihez és saját lehetőségeihez mérten”. India 1000 családi sátrat szállított Kabulba, valamint 15 tonna élelmiszert Kunar tartományba, és további segélyszállítmányokat is útnak indítanak kedden. Az ENSZ sürgősségi alapokat szabadított fel, az Egyesült Királyság pedig 1 millió font segélyt ígért, hangsúlyozva, hogy az összeg nem kerül a tálibok kezébe.

Az Egyesült Államok külügyminisztériumának Dél- és Közép-Ázsiáért felelős irodája részvétét fejezte ki az X-en a földrengés áldozatai miatt, de a posztban arról nem szólt a fáma, hogy Washington nyújt-e bármilyen segítséget.

Afganisztánban egyébként gyakoriak a pusztító földrengések, különösen a Hindukus hegységben, ahol az indiai és az eurázsiai tektonikus lemezek találkoznak. (via Reuters, BBC)