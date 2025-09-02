„Meglepően sok magyar írta meg, örül, hogy börtönbe kerültem”

51 napot töltöttél egy törökországi börtönben újságíróként. Volt olyan pont ez alatt az idő alatt, amikor megbántad, hogy odamentél, vagy egyáltalán azt, hogy ezt a szakmát választottad?
Egyetlen dolog bántott igazán. Rettenetesen aggódtam a feleségem miatt. Várandós volt a gyermekünkkel, tudtam, hogy ő is rettenetesen stresszes a letartóztatásom miatt. Ez bántott, rengeteget rágtam magam emiatt. Ugyanakkor egyáltalán nem bánom, hogy odamentem beszámolni arról, hogy Európa legnagyobb városának polgármesterét, Recep Tayyip Erdoğan elnök fő politikai riválisát letartóztatatták. Törökország nagyon fontos ország, amelynek sorsáról muszáj írnunk. Ekrem Imamoglu letartóztatása és az azt követő tüntetések pedig drámai fordulatot jelentenek a demokrácia általános hanyatlásában. És nem bánom, hogy ezt a szakmát választottam. Azt hiszem, ez a legfontosabb dolog, amit az életemmel kezdhetek, még soha egy percig sem kételkedtem ebben.
Isztambulban már tömegtüntetések voltak, amikor elindultál. Amikor készültél az útra, és felmérted a kockázatokat, felmerült benned legrosszabb forgatókönyvként az, hogy le is tartóztathatnak?
Egyáltalán nem. Persze sok újságírónak, aki az elmúlt években Törökországban dolgozott, volt egy félelem a lelkük mélyén, hogy talán legközelebb, amikor odamennek, valaki nagyon megharagszik rájuk. Én is így voltam ezzel. Amikor ezt elképzeltem, a legrosszabb esetként arra gondoltam, hogy mondjuk megtagadják a belépést Törökországba, kitoloncolnak és több évre kitiltanak. Az, hogy a rendőrség kimondottan keresett engem, hogy megvádoltak azzal, hogy megsértettem az elnököt, meg hogy valami veszélyes terrorista lennék, aztán el is ítélnek és börtönbe visznek – ez elképzelhetetlen volt, egyszerűen nevetséges. Soha nem gondoltam volna, hogy megtörténhet.
Ekrem Imamoglut március 19-én tartóztatták le, ami után azonnal tömegtüntetések kezdődtek a török nagyvárosokban, elsősorban Isztambulban. Ezek javában tartottak 27-én is, amikor elindultál. Milyen szempontokat akartál vizsgálni ezekkel az eseményekkel kapcsolatban Isztambulban?
Önmagában figyelemre méltó fejlemény volt Imamoglu letartóztatása. Az akkor kibontakozó tüntetések nagyobbak voltak, mint a korábbiak az előző években. Az általános elemzői vélemény az volt akkoriban, hogy ezek a tüntetések váratlanul nagyok lettek, így meglepetést okozhattak a török kormány számára. Mit mond a CHP, Imamoglu pártja? Mit mondanak az AKP-ben, Erdoğan pártjában? Hogy reagálnak a tüntetők, a rezsimet támogató tömegek? Ezek mind érdekeltek. Voltak előre szervezett interjúk, nyilván az ellenzékkel könnyebb volt kontaktálni, hisz mostanra az AKP-ből azok sem állnak szóba külföldi, független újságírókkal, akik korábban még megtették. Az utcák tele voltak emberekkel, ott könnyedén lehetett volna megszólalókat találni.
Mi történt aznap az isztambuli reptéren?
