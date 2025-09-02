Muszájgarázs és beleférhetősíthetőség, kamatok 3 százalék alatt, milliós különbségek a banki ajánlatokban – ilyen volt az Otthon start első napja

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Egy barátomnak pár éve viszonylag jutányos áron sikerült egy felújításra szoruló, huzamosabb ideje nem használt lakást vennie a XIII. kerületben, az eladó ráadásul azt mondta neki, hogy a vételár része a konyhabútor, a hűtő, a tűzhely, a mosogató- és a mosógép is, amiket otthagy neki. A birtokbavétel után persze kiderült, hogy a mosógép hátlapja szétrozsdásodott, az öblítőrésze penészes és eldugult, a mosogatógép vízköves, a mikró szikrázik – szóval az eladó valójában lomtalanított is egyet a naiv vevő költségére; arra, hogy a konyhabútor ott hagyása nem számít extrának, már nem is tértünk ki.

Pláne, hogy a barátom még mindig jól járt azokhoz képest, akik a szeptember 1-jén elrajtolt, maximum 3 százalékos hitelkamatozású Otthon start programban akarnak lakást venni, és Varga Mihályt megszégyenítő kreatív pénzügyes technikákat alkalmaznak annak érdekében, hogy az ingatlant a 100 vagy 150 milliós értékhatáron belül tartsák (a kedvezményes lakáshitelprogramnak van néhány alapfeltétele, ezek egyike a lakásoknál 100, családi házaknál és tanyáknál 150 millióban maximált vételár, amihez egy maximum 1,5 milliós négyzetméterár is társul). Hogy milyen kreatív technikákra gondolok?

Az Ingatlan.com-on hétfőn fél 12 körül 14 004 darab budapesti, legfeljebb 100 millió forintba kerülő eladó lakást találtunk, néhány órával később már 14 033-at, de napközben 14 ezer alatt is volt ez az érték. Íme néhány érdekesség ebből a nagyjából 14 ezerből – apró trükkök, amiket a százmilliós vagy csaknem annyiért kínált lakásoknál találni:

IX. kerületi lakás, 83 négyzetméter 100 millióért + 8 millió forint a „kötelezően megvásárolandó bútorok, felszerelés” (egy másik, szintén ferencvárosi lakásban csak 2 millió a kötelezően megvásárolandó kiegészítők ára);

Zuglóban egy 99,99 millió forintért kínált 80 négyzetméteres lakás árához kell még hozzácsapni 8 milliót a kocsibeállóért;

egy szintén 99,99 milliós újpesti lakást már egyenesen 15 millióval drágít, hogy meg kell venni hozzá a kocsibeállót és egy 5 négyzetméteres tárolót is;

a XI. kerületben 6,9 millióba kerül egy 99,9 milliós lakáshoz a gépkocsibeálló;

egy V. kerületi 54 négyzetméteres („tulajdoni lap szerint 54 négyzetméter”) lakásban annak csaknem 6 négyzetméteres magassága miatt 40 négyzetméternyi „második szintet” alakítottak ki , így 94 négyzetméteresként hirdetik, amivel szintén megfelelhet az kedvezményes kamatozású hitelprogram feltételeinek;

De Zenga.hu szakértője, Futó Péter is tudott olyan hirdetéseket említeni, ahol az eladó papíron 1,5 millió forint alatti négyzetméterenkénti áron hirdette meg az ingatlant, de különböző más jogcímeken, például egyes nem beépített bútorok kötelező megvásárlását előírva ennél magasabb összeget szeretne kapni. A Telex talált olyan hirdetést is, ahol a 113 milliósra taksált lakást 96 milliós ingatlan + 17 milliós bútorár konstrukcióban adnák el, illetve olyat is, ahol egy teremgarázsban lévő parkolóhelyért és egy 6 négyzetméteres tárolóért 46 millió forintot kell fizetni. Ehhez képest a vízköves mosogatógép smafu, nem?

Azt, hogy az eladók minden lehetséges eszközt bevetnek, hogy az Otthon start feltételeinek megfeleljenek. A program indításának első napja, de már az elmúlt hetek tendenciái is a vevők és potenciális vevők érdeklődésének robbanásszerű növekedését hozták – és lényegében mindenki, aki vásárolni akar, a 3 százalékos hitellel akar vásárolni.