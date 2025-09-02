Nemcsak a Fidesz megy vasárnap Kötcsére, hanem Magyar Péter is

POLITIKA
Orbán a Harcosok Klubjában tette közhírré, hogy szeptember 7-én lesz idén a kötcsei piknik, ahol évről-évre megjelenik a fideszes holduvar színe-java, hogy a miniszterelnök eligazítását zárt(abb) körben személyesen hallgathassák meg.

Idén azonban nemcsak a fideszesek látogatnak Kötcsére, hanem Magyar Péter, és felhívására nagy eséllyel a Tisza-szimpatizánsok egy része is. A pártelnök Facebook-kommentben azt ígérte, hogy részleteket később fog megosztani:

A megszokottól némileg eltérő forgatókönyvvel jutottunk el ide. Eddig ugyanis Magyar Péter volt az, aki nagyobb eseményei előtt rendszeresen arról írt, hogy fideszes provokációra számít, most viszont úgy tűnik, a Fidesznek megtetszett ez az előreszaladós recept, hiszen Kocsis Máté frakcióvezető, zebrafeketeöves álhírvadász, a Zebra Digitális Kör vezetője írta Facebookján, hogy Magyarék „provokációt szerveznek Kötcsére, épp most hétvégére, hogy megpróbálják elterelni a figyelmet a kínos ügyeikről és a durva lejtmenetről”. Magyar ez után jelentette be, hogy tényleg Kötcsére hívja a támogatóit.

Orbán Viktor és a Fidesz már 2004 óta rendszeresen megtartja a kötcsei pikniket, tavaly a miniszterelnök az általa preferált ún. gazdasági semlegességről szónokolt. Erről hosszú idő óta először egy rövid részletet is közölt.

POLITIKA kocsis máté fidesz magyar péter Tisza Párt Zebra Digitális Kör orbán viktor kötcsei piknik
