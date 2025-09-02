Pride helyett már az 56-os forradalom van az Erste AI-s reklámfilmjében

Az Erste az 1956-os forradalomra cseréli a Budapest Pride-ot mutató jelentet a reklámfilmjéből, miután a magyar Erste kérésére eltávolították belőle a pride-os részt – tájékoztatatta a bank a Telexet.

Azt írták: „Megértve és tiszteletben tartva az Erste Bank Magyarország kérését, kicseréljük azokat a részeket, amelyek nem ugyanazt jelentik minden magyar számára, és amelyeket más magyarországi történelmi események jobban reprezentálhatnának.”

Az 1956-os forradalom kiválasztását a következőképpen indokolták: „A film szándékosan olyan történelmi eseményekre utal, amelyek a közös európai történelmünknek részei, és olyan értékeket képviselnek, mint az egység, a haladás és a szabadság.” A magyar Erste kérésére olyan történelmi eseményt választottak, amely „azonos jelentőséggel bír minden magyar számára, és összeegyeztethető a filmben megjelenített többi eseménnyel. Magyarország számára ez az 1956-os forradalom”.

Erste Group volt idén az Európai Alpbach Fórum (EFA) szponzora, erre a rendezvényre készítették a mesterséges intelligencia által generált rövidfilmet, amelyben olyan nagy történelmi események közé emelték az idei Budapest Pride-ot, mint például a berlini fal lebontása.