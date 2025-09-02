Sok türelem kell majd, ha az M1-es autópályán közlekedsz, elkezdődött a 2029-ig tartó bővítés

Szeptember elsejével elindultak a főpálya bővítési munkálatai az M1-es autópályán - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közös közleményben. Ez szerintük Magyarország legnagyobb autópálya bővítése.

A kivitelezés a belső elválasztó sáv növényzetének eltávolításával és az üzemi átjárók építésével indul, de az előkészítő munkálatok már tavaly ősz óta folyamatosan zajlanak. Az 1-es sztráda 78 kilométer hosszan, az M0-ás és a 94-es kilométernél található Concó pihenő között bővül 2x3 sávra, plusz oldalanként egy-egy teljes értékű forgalmi sávként használható, úgynevezett intelligens leállósáv is épül, amely baleset, munkavégzés, vagy nagyobb forgalom idején megnyitható lesz a közlekedők számára, így akár 2x4 sávon is haladhat a forgalom Budapest és Győr között.

A magyar állammal kötött koncessziós szerződés szerint az M0-Bicske közötti szakasz 2028. augusztus 31-ig, a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029. augusztus 31-ig készül el.

Concó pihenő és Hegyeshalom között is bővül a pálya, de egy későbbi időpontban. A sávbővítéseket úgy végezik el, hogy mindvégig biztosítják a közlekedők számára a 2x2 forgalmi sávot - írták. Az új forgalmi rendhez videós animációt is készítettek:

A munkálatok során 72 meglévő alul-, és felüljárót építenek át, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek. A kiszélesített pálya ezek alatt vagy felett egyszerűen nem férne el. Továbbá 11 meglévő csomópontot korszerűsítenek, és 4 új külön-szintű csomópontot is kialakítanak. Hat komplex pihenőhelyet teljesen átépítenek, a többi pihenőhelyet bővítik és modernizálják. Mintegy 300 új kamionparkolót alakítanak ki, és mellette a családbarát pihenői átalakítások is elkészülnek. Két mérnökségi telepet bővítenek, korszerűsítenek (Bicske, Komárom), 7 szintbeni alcsomópontot korszerű, körforgalmi csomópontokká alakítanak át. Korszerű vízelvezető és víztározó rendszereket építenek ki. Jelentősen növelik a zajvédő falak hosszát és azok magasságát is. (MTI)