Sörünnep a Szabadság téren – újra itt a Belvárosi Sörfesztivál!

Ha szeptember, akkor sörfesztivál

A nyár utolsó, igazán emlékezetes hete szeptember elején érkezik meg Budapestre, amikor a Szabadság tér parkos zöldjét újra ellepik a sörrajongók. A 9. Belvárosi Sörfesztivál nem csupán egy gasztroesemény – ez egy életérzés. Egy hét, amikor minden korty mellett egy sztori is elhangzik, amikor új kedvencekre bukkanhatsz, és amikor újra rácsodálkozol, mennyire sokféle arca van a sörnek. A látogatókat nemcsak különleges főzetek, hanem árnyékos pihenőhelyek és izgalmas kísérőprogramok is várják. Az idei év sörtrendjei – a gyümölcsös, alacsonyabb alkoholtartalmú és alkoholmentes variációk térhódítása – jól tükröződnek a kínálatban, így mindenki megtalálhatja a kedvencét, akár családosan, akár baráti társasággal érkezik. Idén is több mint harminc hazai és nemzetközi főzde mutatja meg magát – és természetesen ott lesz a SPAR Sörház is, ahol a látogatók a SPAR Magyarország kínálatában megtalálható sörkülönlegességeket kóstolhatják meg.

Fedezd fel a SPAR Sörház világát!

A SPAR standjánál idén minden a frissességről, a könnyedségről és a változatosságról szól. A pult mögött hűtött csapokból áramlik a nyár két legüdébb íze: a Happy Cherry és a Cute Grapefruit. Ezek a fesztivál hivatalos sörei, és úgy lettek megalkotva, hogy kortyról kortyra egyre jobban beleszeress. Lágy gyümölcsösség, fanyar meggy vagy trópusi grapefruit – olyan ízélmények, amiket a meleg őszi naplementében a legjobb kortyolgatni. De a kínálat itt nem áll meg! Ha valami igazán lendületesre vágysz, ott a BE(ER) COOL Light Lager, ami nemcsak könnyed és friss, de még a „beach body” céljaidat sem veszélyezteti. A merészebbek pedig újhullámos IPA-kat is kóstolhatnak, vagy belekortyolhatnak egy barackkal, mangóval, yuzúval és homoktövissel turbózott ale-be. És ha valaki alkoholmentesen szeretne sörözni? Természetesen erre is van lehetőség – a SPAR Sörházban senkinek nem kell kompromisszumot kötnie.

Kóstolj bele, és vidd haza az élményt!

A SPAR nemcsak a fesztiválra készül – arra is gondoltunk, mi történik, ha valaki beleszeret egy ízbe. Éppen ezért a Happy Cherry és a Cute Grapefruit már a fesztivál ideje alatt elérhető lesz országszerte a SPAR és INTERSPAR üzletekben is. Így ha a Szabadság téri hangulatot szeretnéd otthon is megidézni, elég csak leemelni a polcról azt a bizonyos palackot, ami emlékeztet majd arra, mennyire jó volt ott lenni.

Ez a hét nemcsak a sörökről szól, hanem a felfedezésről, a kóstolás öröméről és arról, hogy együtt ünnepeljük a nyár lezárását. A SPAR Sörház egy olyan pont lesz a fesztivál forgatagában, ahol a minőség, az újdonság és a közösségi élmény találkozik. Sétálj le, nézz körül, válassz valamit a pultnál, és engedd, hogy elragadjon az ízek és illatok világa.

Sörtrendekre hangolva – így alakítja kínálatát a SPAR

A SPAR sörkínálata az elmúlt években tudatosan igazodott a fogyasztói szokások átalakulásához. A vállalat az alkoholmentes és könnyed, gyümölcsös sörök iránti kereslet emelkedését tapasztalja legmarkánsabb trendként, különösen a fiatalabb generációk körében. Ennek megfelelően a SPAR Magyarország nemcsak a hazai kisüzemi főzdék kínálatát bővíti folyamatosan, hanem sajátmárkás fejlesztésekkel és kollaborációkkal is reagál a változó igényekre. A több mint 250-féle sörből álló választékban egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak az alkoholmentes IPA-k, radlerek és stoutok is – a cél az, hogy minden vásárló megtalálja a számára tökéletes sört, akár a polcokon, akár a fesztivál forgatagában.

További infóért kattints: www.sorfesztival.hu

Várunk 2025. szeptember 2–7. között a 9. Belvárosi Sörfesztiválon!