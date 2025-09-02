Tényleg dollármilliomos lett a Demokrata Párt újbalos ikonja, aki idáig a diákhitelét lobogtatta

6 és 30 millió dollár közötti vagyona van a férjével együtt Ilhan Omarnak, az amerikai Demokrata Párt progresszív szárnyába tartozó kongresszusi képviselőnek – derül ki Omar friss vagyonbevallásából. Pár hónapja Omar még nevetségesnek nyilvánította azokat a vádakat, hogy dollármilliomos lenne.
Omar az amerikai Kongresszus első muszlim képviselője, a Demokrata Párton belül kifejezetten baloldalinak számít, és a 2019-es megválasztása óta a republikánusok célkeresztjében van. Omar 12 éves volt, amikor szomáliai menekültként a családjával együtt az Egyesült Államokba érkezett. Politikai karrierje a progresszív szárny számára személyes példamutatást és bizonyítékot is jelentett arra, hogy migrációs háttérrel is lehet érvényesülni és hatékonyan kiállni másokért, ő pedig a Trump migrációellenes politikája elleni küzdelem egyik arca lett. Izraellel szemben kritikus megszólalásai miatt és a Demokrata Párt centrumjával is sok konfliktusa van.
Omarral szemben az elmúlt években sok személyes támadást indítottak, követelték a kiutasítását az Egyesült Államokból, és a vagyonosodásáról szóló hírek is ebbe a sorba illettek – ő pedig nevetségesnek és kategorikusan hamisnak mondta, hogy azt állítják, több millió dolláros vagyonra tett szert.
Mint azonban a mostani vagyonbevallásából kiderül, a családi vagyona az elmúlt hónapokban valóban a többszörösére nőtt, a New York Post szerint 6 és 30 millió dollár közé emelkedett. A vagyon majdnem teljesen a korábban politikai tanácsadóként is dolgozó férje, Tim Myett cégeiből származik: egy kaliforniai borászatból és egy kockázati tőkebefektetési társaságból.
Az amerikai társadalom egy része ünnepelve, egy része pedig elborzadva figyelte, ahogy Ilhan Omar hidzsábot viselve letette képviselői esküjét. Pedig Omar megválasztásának igazi jelentősége nem is az identitásában lehet.