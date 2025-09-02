Új miniszterelnöki szerepfelfogás: Orbán Viktor a Facebook-oldalán reklámozza Mészáros Lőrinc bankját, az MBH-t

Az Otthon Startot promózó reklámszpotot tett ki Reels-videóként a Facebook-oldalára Orbán Viktor. A hétfőtől elérhető állami kamattámogatású bankhitel miniszterelnöki hirdetésében nincs direkt politikai tartalom, már ha eltekintünk attól, hogy maga a miniszterelnök hirdeti a kampány kezdetére időzített nagyon kedvezményes hitelkonstrukciót, ami a következő kormányok alatt jelent majd több száz milliárd forintos terhet a költségvetésnek, és amelyet Menczer Tamás azzal ajánlgat, hogy:

„Ha te nem kaptál a lekváros kenyér mellé egy budai villát, mint Magyar Péter, akkor az Otthon Start neked szól.”

Az Orbán Viktor oldalán lévő, hirdetészszagú hirdetésben nincs ilyen harsány politikai keretezés, van viszont egy alig bújtatott MBH-reklám, ami mégiscsak új módi egy miniszterelnöki oldalon.

A szinopszis szerint Marci, az albérlők keserű kenyerén élő főhős már majdnem aláírja új szerződését a lekváros villába született főbérlőjével, aki lazán nevetgélve egy 10 százalékos emelést kínál neki a reggeli kávé mellé. Ekkor jut Marcikám eszébe, hogy eb ura fakó, minek fizetne ő havi 250-et a burzsuj főbérlőnek egy Király utcai pecóért, amikor Orbán Viktor is megmondta, hogy a magyar álom a saját otthon, és úgy dönt, hogy a miniszterelnök hívószavát követve csatlakozik a polgársághoz: tulajdonos lesz.

Ezen a ponton vált az egyéni szempontból, a megfelelő önerővel rendelkezőknek tényleg nagyon kedvező kondíciókat kínáló (más kérdés, hogy a lakáskínálattal és megugró ingatlanárakkal mi a helyzet, erről és az első napi tapasztalatokról itt írtunk sok mindent) Otthon Start miniszterelnöki promója a baráti bank bújtatott reklámjává.

Marcikám ugyanis, ahelyett, hogy aláírná bérleti szerződését és ezzel saját bérrabszolgaságát, újdonsült tulajdonosi öntudattal, villamossal egy MBH-fiókba indul.

A legzseniálisabb rész, hogy mint azt a finom részletek és bankközi beefek rajongói kiszúrhatják, a reklámfilmben a főbérlő adataiból kiderül, hogy a burzsuj ingatlanspekulánsnak OTP-s számlája van.

A papírt azonban most már akár meg is eheti, és keresztet vethet (már ha tud, bár ezt kissé kétlem) a további harácsolásra, Márton ugyanis az MBH-ban találkozik a Szimpatikusan Udvarias Fiatal Ügyintézővel, egy snittel később pedig már át is veszi a kulcsot a szép, új lakásához a most már hiába heherésző, rohadék főbérlőtől.

Segít az MBH, nem megy több bérleti díj az OTP-s számlára Fotó: Facebook / MBH

Az MBH ilyen szintű promózása eléggé bújtatott reklámnak tűnik – különös eset, hogy ezúttal egy kvázi politikai hirdetésbe tettek el egy vaskosabb termékelhelyezést. Az MBH-ban van 20 százalékos állami tulajdon is, a legnagyobb tulajdonosnak azonban Mészáros Lőrinc látszik. Bár a tulajdonosi struktúra magántőkealapokkal is jócskán bonyolított, a Mészáros-érdekeltségek épp most szerezték meg a levitézlett Matolcsy-klán szintén 30 százalék körüli MBH-s részét – vagyis az üzleti ügyekkel közismerten soha nem foglalkozó Orbán Viktor a gyermekkori, gázszerelőből lett dollármilliárdos barátjának tett elsősorban szívességet az ügyes termékelhelyezéssel.

Megkérdeztük a Miniszterelnökséget, hogy politikai szívességről vagy jelöletlen fizetett hirdetésről van-e szó az Otthon Start kapcsán. Utóbbi esetben érdemes lenne azt is megtudni, hogy mennyiért lehet reklámozni Orbán Viktor oldalán, és az állami érdekeltségek (felkészül a Szerencsejáték Zrt., jöhetnek a miniszterelnöki kaparóssorsjegy-reklámok) mellett bárki mástól is fogadnak-e be hirdetéseket.