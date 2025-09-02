Végtelen háború: miért és mennyire putyinista Orbán és Szijjártó?

A múlt szerdán a Három Hollóban bemutattuk a 13 ukrán, orosz, lengyel és magyar szerző közreműködésével készült legújabb kiadványunkat, az orosz–ukrán konfliktusról szóló Végtelen háborút, ami megrendelhető a 444 Shopban.

A bemutatón két panelbeszélgetés volt, az elsőben a Végtelen háború három 444-es szerzője, Diószegi-Horváth Nóra, Kolozsi Ádám és Takács Lili beszélgetett a háborús mindennapokról, a geopolitikai helyzetről és az elrabolt ukrán gyerekekről. A beszélgetést vissza lehet hallgatni.

Kérdező a Végtelen háború bemutatóján a Három Hollóban, 2025. augusztus 27-én Fotó: Kristóf Balázs/444

Az esemény második felében szintén a 444 szerzői, Haszán Zoltán, Herczeg Márk és megint Takács Lili beszélgettek Szijjártó Péter és Szergej Lavrov külügyminiszterek barátságáról, a magyar kormány putyinizmusáról és a Moszkva folyó partján hallgatott podcastekről.

Tartalomjegyzék

00:00 Bemutatkozás és viccesnek beállított szomorúság.

Bemutatkozás és viccesnek beállított szomorúság. 00:37 Hogyan jött az ötlet Haszán Zoltánnak, hogy Szijjártó Péter magyar és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter barátságát elemezze? A Végtelen háború ban megjelent írás a 444-en is olvasható.

Hogyan jött az ötlet Haszán Zoltánnak, hogy Szijjártó Péter magyar és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter barátságát elemezze? A ban megjelent írás a 444-en is olvasható. 01:49 Különbségek Lavrov és Szijjártó között.

Különbségek Lavrov és Szijjártó között. 03:25 Milyen rendszeresek a találkozóik, miben értenek egyet?

Milyen rendszeresek a találkozóik, miben értenek egyet? 04:27 Szijjártó szokásai, amik nehezíthetik a kapcsolatot.

Haszán Zoltán a Végtelen háború bemutatóján a Három Hollóban, 2025. augusztus 27-én Fotó: Kristóf Balázs/444

Herczeg Márk a Végtelen háború bemutatóján a Három Hollóban, 2025. augusztus 27-én Fotó: Kristóf Balázs/444

14:44 A Prigozsin-lázadás idején Szijjártó beszélt a belarusz és orosz külügyminiszterekkel is, de hogy erről beszélt-e a nyugati kollégáival is, azt a Kormányinfón nem árulták el. Végrehajtást indítottunk a külügyminisztérium ellen, mert a jogerős ítélet ellenére sem adják ki, hogy kiket hívnak meg Szijjártó sajtótájékoztatóira.

A Prigozsin-lázadás idején Szijjártó beszélt a belarusz és orosz külügyminiszterekkel is, de hogy erről beszélt-e a nyugati kollégáival is, azt a Kormányinfón nem árulták el. Végrehajtást indítottunk a külügyminisztérium ellen, mert a jogerős ítélet ellenére sem adják ki, hogy kiket hívnak meg Szijjártó sajtótájékoztatóira. 15:26 Georg Spöttle és Nógrádi György podcastjei, amiket Szijjártó a Moszkva folyó partján futva hallgat. A kiváló orosz kapcsolatokkal rendelkező Spöttle Groznijban.

Georg Spöttle és Nógrádi György podcastjei, amiket Szijjártó a Moszkva folyó partján futva hallgat. A kiváló orosz kapcsolatokkal rendelkező Spöttle Groznijban. 16:44 Hasonlóságok Magyarország és a Nyugat-Balkán oroszpárti részei között. Ami a kormány szerint elfogadhatatlan, és ami nem.

Hasonlóságok Magyarország és a Nyugat-Balkán oroszpárti részei között. Ami a kormány szerint elfogadhatatlan, és ami nem. 19:00 A legkínosabb pillanatok a Lavrov–Szijjártó-találkozókból.

A legkínosabb pillanatok a Lavrov–Szijjártó-találkozókból. 20:42 Szijjártó barátkozik.

Szijjártó barátkozik. 21:17 Mester és tanítványa, de nem valószínű, hogy a tanítvány szembefordulna a mesterével.

Mester és tanítványa, de nem valószínű, hogy a tanítvány szembefordulna a mesterével. 22:16 Amikor Martonyi János hirtelen belázasodott. Ha kell, Szijjártó a cipőjével fogja ütni a pulpitust az ENSZ-közgyűlésben. Együtt gyalázták az orosz és a magyar külügyminisztert. „Thanks a lot…”

Takács Lili, Haszán Zoltán és Herczeg Márk beszélgetése a Végtelen háború bemutatóján a Három Hollóban, 2025. augusztus 27-én Fotó: Kristóf Balázs/444

Kérdések

23:46 1. kérdés: Mit nyerünk ezzel a kapcsolattal? Orbán 2009-es oroszügyi fordulata.

Orbán 2009-es oroszügyi fordulata. 25:50 2. kérdés: Mit gondolunk Bogár László helyzetértékeléséről? A tudományos világ Dumb és Dumberje. Ha beindul a globalizációellenes világ globalizálódása, már nem leszünk annyira érdekesek. Kinél van a szemüveg? Már nem kell Bogár László a teszteléshez, Orbán is simán bemondhat bármit, Németh Zsolt néha még tartja magát. Orbán Viktor és Nódrádi György beszélgetése.

A tudományos világ Dumb és Dumberje. Ha beindul a globalizációellenes világ globalizálódása, már nem leszünk annyira érdekesek. Kinél van a szemüveg? Már nem kell Bogár László a teszteléshez, Orbán is simán bemondhat bármit, Németh Zsolt néha még tartja magát. Orbán Viktor és Nódrádi György beszélgetése. 32:57 3. kérdés: Ha jövő áprilisban veszít a Fidesz, a diplomácia újra nyugatra fordulhat-e? Lehet még jobb, akár egy hétre is. Lesz egy jó este.