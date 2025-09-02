Végtelen háború: miért és mennyire putyinista Orbán és Szijjártó?

podcast
A múlt szerdán a Három Hollóban bemutattuk a 13 ukrán, orosz, lengyel és magyar szerző közreműködésével készült legújabb kiadványunkat, az orosz–ukrán konfliktusról szóló Végtelen háborút, ami megrendelhető a 444 Shopban.

A bemutatón két panelbeszélgetés volt, az elsőben a Végtelen háború három 444-es szerzője, Diószegi-Horváth Nóra, Kolozsi Ádám és Takács Lili beszélgetett a háborús mindennapokról, a geopolitikai helyzetről és az elrabolt ukrán gyerekekről. A beszélgetést vissza lehet hallgatni.

Kérdező a Végtelen háború bemutatóján a Három Hollóban, 2025. augusztus 27-én
Fotó: Kristóf Balázs/444

Az esemény második felében szintén a 444 szerzői, Haszán Zoltán, Herczeg Márk és megint Takács Lili beszélgettek Szijjártó Péter és Szergej Lavrov külügyminiszterek barátságáról, a magyar kormány putyinizmusáról és a Moszkva folyó partján hallgatott podcastekről.

Tartalomjegyzék

  • 00:00 Bemutatkozás és viccesnek beállított szomorúság.
  • 00:37 Hogyan jött az ötlet Haszán Zoltánnak, hogy Szijjártó Péter magyar és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter barátságát elemezze? A Végtelen háborúban megjelent írás a 444-en is olvasható.
  • 01:49 Különbségek Lavrov és Szijjártó között.
  • 03:25 Milyen rendszeresek a találkozóik, miben értenek egyet?
  • 04:27 Szijjártó szokásai, amik nehezíthetik a kapcsolatot.
Haszán Zoltán a Végtelen háború bemutatóján a Három Hollóban, 2025. augusztus 27-én
Fotó: Kristóf Balázs/444
  • 04:59 Mit nyer Magyarország ezzel a mély barátsággal?
  • 06:48 Sehol nincs ennyire alázkodós viszony.
  • 07:38 Herczeg Márk azokat az eseteket gyűjtötte össze, amikor Magyarország az EU-ban vagy a NATO-ban látványosan egyedül áll ki Oroszország mellett. Az Orosz befolyás Magyarországon című, 2018-as filmünk. Miért beszél Orbán zapadnyikokról meg Ukrajna nevű területről? Schmidt Mária állításai Bucsáról.
  • 10:00 2021, a háború előtti mélypont: Szergej Lavrov beszéde a nagyköveteknek a Külgazdasági és Külügyminisztérium feltörése után, majd Lavrov kitüntette Szijjártót. (A beszélgetésben tévedésből 2019 hangzik el 2021 helyett.)
  • 11:50 Amikor Szijjártó külügyminiszter lett, még a NATO álláspontját képviselte Oroszországban, ez elmúlt. Mikor egyeztet Szijjártó az orosz és fehérorosz kollégáival? Amikor Szijjártó a Balatonban állva telefonált (és nem is először).
  • 12:53 Az Éjjeli farkasok Budapesten, Magomed vs. Gras, Orbán kamuzása Putyin dzsúdókönyvéről. Bayer Zsolt 2022. január 30-án: „Oroszország nem fogja megtámadni Ukrajnát, ezt egy hülye is tudja.” A közmédia már a háború kitörése után elkezdte nyomni az orosz narratívát. A kommunikációs hadi gépezet előre puhítja a hazai közönséget.
Herczeg Márk a Végtelen háború bemutatóján a Három Hollóban, 2025. augusztus 27-én
Fotó: Kristóf Balázs/444
  • 14:44 A Prigozsin-lázadás idején Szijjártó beszélt a belarusz és orosz külügyminiszterekkel is, de hogy erről beszélt-e a nyugati kollégáival is, azt a Kormányinfón nem árulták el. Végrehajtást indítottunk a külügyminisztérium ellen, mert a jogerős ítélet ellenére sem adják ki, hogy kiket hívnak meg Szijjártó sajtótájékoztatóira.
  • 15:26 Georg Spöttle és Nógrádi György podcastjei, amiket Szijjártó a Moszkva folyó partján futva hallgat. A kiváló orosz kapcsolatokkal rendelkező Spöttle Groznijban.
  • 16:44 Hasonlóságok Magyarország és a Nyugat-Balkán oroszpárti részei között. Ami a kormány szerint elfogadhatatlan, és ami nem.
  • 19:00 A legkínosabb pillanatok a Lavrov–Szijjártó-találkozókból.
  • 20:42 Szijjártó barátkozik.
  • 21:17 Mester és tanítványa, de nem valószínű, hogy a tanítvány szembefordulna a mesterével.
  • 22:16 Amikor Martonyi János hirtelen belázasodott. Ha kell, Szijjártó a cipőjével fogja ütni a pulpitust az ENSZ-közgyűlésben. Együtt gyalázták az orosz és a magyar külügyminisztert. „Thanks a lot…”
Takács Lili, Haszán Zoltán és Herczeg Márk beszélgetése a Végtelen háború bemutatóján a Három Hollóban, 2025. augusztus 27-én
Fotó: Kristóf Balázs/444

Kérdések

  • 23:46 1. kérdés: Mit nyerünk ezzel a kapcsolattal? Orbán 2009-es oroszügyi fordulata.
  • 25:50 2. kérdés: Mit gondolunk Bogár László helyzetértékeléséről? A tudományos világ Dumb és Dumberje. Ha beindul a globalizációellenes világ globalizálódása, már nem leszünk annyira érdekesek. Kinél van a szemüveg? Már nem kell Bogár László a teszteléshez, Orbán is simán bemondhat bármit, Németh Zsolt néha még tartja magát. Orbán Viktor és Nódrádi György beszélgetése.
  • 32:57 3. kérdés: Ha jövő áprilisban veszít a Fidesz, a diplomácia újra nyugatra fordulhat-e? Lehet még jobb, akár egy hétre is. Lesz egy jó este.

A Végtelen háború megvásárolható a 444 Shopban.

