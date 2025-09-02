Végtelen háború: miért és mennyire putyinista Orbán és Szijjártó?

A múlt szerdán a Három Hollóban bemutattuk a 13 ukrán, orosz, lengyel és magyar szerző közreműködésével készült legújabb kiadványunkat, az orosz–ukrán konfliktusról szóló Végtelen háborút, ami megrendelhető a 444 Shopban.
A bemutatón két panelbeszélgetés volt, az elsőben a Végtelen háború három 444-es szerzője, Diószegi-Horváth Nóra, Kolozsi Ádám és Takács Lili beszélgetett a háborús mindennapokról, a geopolitikai helyzetről és az elrabolt ukrán gyerekekről. A beszélgetést vissza lehet hallgatni.
Az esemény második felében szintén a 444 szerzői, Haszán Zoltán, Herczeg Márk és megint Takács Lili beszélgettek Szijjártó Péter és Szergej Lavrov külügyminiszterek barátságáról, a magyar kormány putyinizmusáról és a Moszkva folyó partján hallgatott podcastekről.
Mit akar Orbán? Ki válthatja le Putyint? Hogyan hatott a háború az orosz kultúrára? Az új, 80 oldalas, erősen illusztrált kiadványban 13 cikk olvasható 13 ukrán, orosz, lengyel és magyar szerzőtől (köztük a 444 újságíróitól).
Nincs az a háború, ami megtörhetné Szijjártó Péter és Szergej Lavrov barátságát. Ez derül ki az orosz külügyminisztérium You Tube-csatornájára kirakott üdvözlő beszélgetésekből is.
Oroszország olajjal, gázzal, atomenergiával, álhírekkel, kémekkel és exportált korrupcióval szerezte vissza magyarországi befolyását. Kilencven perces dokumentumfilmünk az orosz–magyar kapcsolatokról.
Putyin kedvenc propagandistája nem győz bólogatni, annyira egyetért azzal, amit Orbán mondott az ukrán háborúról. Arról is beszélnek a műsorában, hogy jobban be kellene avatkozni az amerikai és európai politikába.
Orbán Balázs posztjának utolsó mondatával viszont mindenki egyetérthet, pártállásra való tekintet nélkül.
Az Oroszország-szakértő „kifejezetten butának” minősítette Schmidt megszólalását, aminek a célja, hogy ne a konstruktív magyar-ukrán párbeszédről szóljanak a mai hírek.
Részletes dokumentumokat ismertünk meg, amelyek bizonyítják, hogy Oroszország titkosszolgálatai kiterjedt kibertámadásokat hajtottak végre a magyar külügy ellen. Ezzel Szijjártó Pétert is szembesítettük, aki most már nem tagadott, egészen más taktikát választott.
Ez a legmagasabb kitüntetés, amit külföldi állampolgár kaphat Oroszországban.
Szijjártó ELŐSZÖR beszélt arról a Blikknek, hogy mi volt az első MEGHÖKKENTŐ intézkedése külügyminiszterként.
Putyin kedvenc motoros klubja a Fiumei úti Sírkert szovjet katonai parcellájánál járt. Pár napja Lengyelországon nem engedték át őket.
A Magyar Nemzet volt újságíróját fenyegette meg, írja a Magyar Hang.
Ezzel többször is eldicsekedett az orosz elnöknek. De nem hazudott nagyot, 11 éve tényleg említette a judoinfo.hu!
Ezt harsogták hetekig Bayer Zsolték, mielőtt Oroszország megtámadta Ukrajnát. Máris szépen öregedtek a fideszes véleményvezérek putyinista megfejtései.
Spöttle-Nógrádi-Bende csatársorral és irgalmatlan bombagólokkal kezdte meg a szakértést az M1.
Az 1956-os magyar forradalomról pedig azt mondta, hogy az nem „színes forradalom” volt.
Fura is lenne, ha kérdéseket lehetne feltenni a Nyugatot médiaszabadságból rendszeresen kioktató miniszternek.
Első fok, másodfok, Kúria, mindenhol nyertünk. De Szijjártó minisztériuma mégsem teljesíti, amire az ítélet kötelezi őket.
A magyar külügyminiszter fülébe Moszkvában is eljutottak Georg Spöttle szavai. A nyíltan az oroszoknak szurkoló „szakértő” rajongójaként Szijjártó egészen meredek dolgokat hallgat végig.
Egy budapesti étterem teraszán, nyáriasan lazán öltözve szelfizett Oleg Szmirnov ezredessel Georg Spöttle, a kormánymédia „elemzője”.
„A kiképzésüket látva azonban meggyőződhettem róla, hogy nagyon kemény fickók, akik ott vannak az élvonalban” – írja a PestiSrácok főmunkatársa, aki Csecsenföldön meglátogatta a csecsen speciális alakulatot.
Miközben Milorad Dodik a Budai Várban járt, Németh Ferenc Balkán-szakértő arról tartott előadást, hogy éppen mennyire van jelen az orosz dezinformáció az EU déli szomszédaiban. Spoiler alert: sok helyen nem annyira, mint nálunk.
A maradék 26 tagállam így külön dokumentumban adta ki az Ukrajnával kapcsolatos következtetéseit.
Ezért nem ment a külügyminiszterek tanácskozására. Eddig nem látták szükségét behívni az ukrán nagykövetet. Martonyi szerint a politikai felelősség az erőszakért egyértelműen a hatalomé.
Orbánék már a hatalomra kerülésük előtt annyira ráfeküdtek az orosz kapcsolat kiépítésére, hogy Simicska Lajosnak a 2010-es választások előtt volt egy üzleti találkozója Putyin titkosszolgálatával. És ez csak a kezdet volt.
A kormánypárti rádión mondta el Bogár, hogy az 1514-es parasztfelkelést kirobbantó Dózsáról elnevezett utcatáblákat is le kéne szedni.
Bayer Zsolt, Bogár László és Boros Imre megfejtette a világot a Polgári Mulatóban.
Közölte, hogy „sajnálatos módon a háború terén Trump kudarcot vallott”, de arra is rácsodálkozott, hogy „az orosz felelősség teljesen egyértelművé vált ebben az időszakban ennek a háborúnak az elhúzódásáért”.
A miniszterelnök médiaturnéjának következő állomása a Patrióta, újra. Ezúttal a hírhedt fideszes elemzővel ültették össze, és így minden korábbinál jobban kiderült, milyen sok a közös bennük.