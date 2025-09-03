103% MAGYAR

Jó reggelt! Ismét itt a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap főbb híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
A 444 új kiadványának bemutatóján Szijjártó Péter és Szergej Lavrov barátságáról, az orosz befolyás mélységéről, a Moszkva folyó partján hallgatott podcastekről, és arról beszélgettünk, hogy vajon lesz-e még jobb. (A Végtelen háború megvásárolható a 444 Shopban.)
Megtalálták az otthonról eltűnt, 22 hónapos kislány holttestét. Miután hajtóvadászat indult a nevelőapa ellen, elfogták a gyanúsítottat. Korábban már érkezett panasz a rendőrséghez a Miskén megölt kislány szüleiről.
Donald Trump – aki szerint a gázai háború a közvélemény szemében „árt Izraelnek” – azt mondta, a világ legborzalmasabb helye Chicago, és oda is be akarja küldeni a Nemzeti Gárdát.
Vlagyimir Putyin pedig – akit háborús bűnösnek nevezett a német kancellár – azt taláta mondani, hogy bármelyik épeszű ember tökéletesen tisztában van azzal, hogy Oroszországnak soha nem volt, és soha nem is lesz szándékában bárkit megtámadni. Az oroszok és a kínaiak megállapodtak, hogy megépítik Szibéria Ereje 2 gázvezetéket, amely Mongólián keresztül szállítana földgázt Kínába, de a meglévő útvonalakon is bővítenék a szállításokat.
Joakim Medin Törökországba utazott tudósítani, amikor tömegtüntetések söpörtek végig az országon az isztambuli főpolgármester letartóztatása miatt. A magyar ügyekben is jártas újságíró a 444-nek elmondta, hogy álmaiban sem gondolta volna, hogy ugyanabban a börtönben fog kikötni, ahová Erdoğan legnagyobb kihívóját zárták.
Egy sikeres regény alapján készült Chris Columbus-film, amiben szerepel Helen Mirren, Ben Kingsley, de még Pierce Brosnan is: mi baj lehet? Csak annyi, hogy elkészült ez a film.
Hétfőtől garantáltan 3 százalékos kamatozású hitellel vehet lakást, aki megfelel a feltételeknek. Kis kamatverseny és egyedi kedvezmények a bankoknál, unortodox testcselek az eladóknál. Most nagy a program lendülete, de van, aki szerint ez gyorsan kifullad, miközben az állam ezúttal sem a rászorulókon segít.
A második negyedév főbb GDP-mutatói nem változtak, az első félév visszaesést hozott, de a pocsék első negyedévet egy kicsit jobb második követte. Egyetlen ágazatnak köszönhetően úsztuk meg a recessziót.
Az adóhatóság vizsgálata azt is kiderítette, hogy 38,5 millió forint értékben jogosulatlanul igényelték vissza az áfát is.
A 444 új kiadványának bemutatóján három szerzőnk, Haszán Zoltán, Herczeg Márk és Takács Lili beszélgetett Szijjártó Péter és Szergej Lavrov barátságáról, az orosz befolyás mélységéről, a Moszkva folyó partján hallgatott podcastekről, és arról, hogy vajon lesz-e még jobb.
Mit akar Orbán? Ki válthatja le Putyint? Hogyan hatott a háború az orosz kultúrára? Az új, 80 oldalas, erősen illusztrált kiadványban 13 cikk olvasható 13 ukrán, orosz, lengyel és magyar szerzőtől (köztük a 444 újságíróitól). Kapható a 444 Shopban.
A Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök mellé kellett még egy kommunikációs felület.
A kormányfő gyerekkori barátjának bankját reklámozza Orbán videója, miközben az OTP-nek is odaszúr egyet finoman. Jönnek a miniszterelnöki kaparóssorsjegy-reklámok is?
Az Erste szerint 1956 minden magyar számára azonos értéket képvisel, és hasonlóan képviseli az európai értékeket, mint a többi, reklámban megjelenített esemény.
Nyugati országok nem szoktak részt venni az eseményen.
Szerinte régebben az izraeli lobbi volt a legerősebb az amerikai Kongresszusban, de ma már nincs így. Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy az emberek elfelejtették október 7-ét.
A demokrata vezetésű nagyvárosokat Trump katonákkal fegyelmezi meg: „Jogom van bármit megtenni, amit akarok, én vagyok az Egyesült Államok elnöke.”
Friedrich Merz szerint a megengedő hozzáállásnak nincs helye.
Az oroszok és a kínaiak megállapodtak, hogy megépítik Szibéria Ereje 2 gázvezetéket, amely Mongólián keresztül szállítana földgázt Kínába. A meglévő útvonalakon is bővítenék a szállításokat.
Joakim Medin Törökországba utazott tudósítani, amikor tömegtüntetések söpörtek végig az országon az isztambuli főpolgármester letartóztatása miatt. A magyar ügyekben is jártas újságíró álmaiban sem gondolta volna, hogy ugyanabban a börtönben fog kikötni, ahová Erdoğan legnagyobb kihívóját zárták.
Mihajlo Szcelnyikov a merényletet magára vállalta.
Nagyon sokan lehetnek még a romok alatt, exponenciálisan fog nőni a halottak és sebesültek száma, ha elérik az egyelőre megközelíthetetlen településeket.
Ilhan Omar nemrég még tagadta a vagyonosodását.
Csak annyi, hogy elkészült ez a film.
A párizsi olimpián aranyérmes algériai bokszoló, Imane Khelif a Sport Választottbírósághoz fordult, hogy megsemmisíttesse a World Boxing döntését, amely megtiltja számára a közelgő versenyeken való részvételt, hacsak nem veti alá magát genetikai nemiségvizsgálatnak.
A kapcsolattal megsértette a vállalat magatartási kódexét.
A francia színész 70 évesen nyúlt be egy 22 éves nő nadrágjába, majd az ügyészség szerint megerőszakolta. Utólag már látja, hogy tévedett a nő beleegyezésével kapcsolatban.