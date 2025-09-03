A DK szerint a Tisza és a Fidesz összeesküdött ellenük, ezért rosszak a közvéleménykutatási adataik

Megjelent a 21 Kutatóközpont nyár végi mérése a pártpreferenciákról, és bár a nagy pártokat nézve nem történt érdemi elmozdulás a pár hónappal korábbi kutatásokhoz képest, a Demokratikus Koalíció a pártot választani tudók között 4-ről 2, míg a biztos szavazó pártválasztók között 5-ről 2 százalékra esett vissza, ami a legjelentősebb változás az adatokban. Még az MKKP is megelőzte őket: 4 százalékon állnak a részvételüket biztosra mondók körében.

Barkóczi Balázs, a DK szóvivője, országgyűlési képviselő egy Facebook-videóban reagált az új kutatásra. A mondandója lényege: a Tiszának és a Fidesznek is „házi kutatói” vannak, előbbinek a 21, utóbbinak a Nézőpont, akik összeesküdtek a DK ellen, kamuznak, hazudnak, „álkutatók”.

A 21 Kutatóközpontnál 16 százalék a Tisza Párt előnye, a Nézőpontnál 8 százalékkal vezet a Fidesz.

„Könnyű belátni, hogy ez lehetetlen, ekkora mérési hiba egészen egyszerűen nem létezik. Itt az történik, hogy milliós nagyságrendben hazudnak ide vagy oda szavazatokat a kamukutatók”

– mondja Barkóczi. „Ezek nem valódi kutatócégek, ezek a számok pedig hazugságok, amik mögött a valóságban nem áll semmilyen valódi kutatás” – tette hozzá.

Dobrev Klára is reagált az új mérésre egy Facebook-posztban. „Mi lenne, ha nem egymás lejáratására használnánk az egymásnak is ellentmondó kutatásokat? Mi lenne, ha mindenki lenyugodna egy kicsit?” – írta. Szerinte a DK-sok jól szerepeltek az elmúlt hónapok időközi választásain, és különben is, arról kéne végre beszélni, ki mit ajánl ennek az országnak.

„Mert nekünk egy célunk van: Orbán egész rendszerének a megbuktatása. Szóval amíg a döntő szót a választók mondják ki, addig mi nekik hiszünk, nem a házi kutatóintézeteknek.”

És Magyar Péter is posztolt az új mérésről, de nála csak utóiratba fért be a DK, így zárta a posztot: