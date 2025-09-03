Az oroszlányi általános iskola igazgatója sajnálja a polgármester mohamedezését, aki viszont beleállt az ügybe

„Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy iskolánkban minden gyermek egyformán értékes, vallási, vagy kulturális háttértől függetlenül”

– írja annak az oroszlányi általános iskolának az igazgatója a Facebookon, ahol a tanévnyitón a fideszes polgármester arról beszélt, „de jó, hogy nincs köztük Mohamed”.

Az iskola oldalán megjelent közlemény szerint Fehérvári Mónika sajnálja, hogy az iskola tanévnyitóján „olyan mondat hangzott el, amely bántó lehetett”. „Tantestületünk arra törekszik, hogy szeretetteljes, elfogadó légkört biztosítson, ahol a gyerekek biztonságban érezhetik magukat, és kibontakoztathatják képességeiket” – írja a posztban.

Miután a tanévnyitón elhangzottak bekerültek az országos sajtóba, Takács Károly polgármester beleállt az ügybe, a Facebookon például ezt írta a 24.hu-n a témában megjelent cikkről:

„Hurrá! Bekerültem az országos ellenzéki (FOS, azaz független, objektív sajtó) »aggódók«, azaz a migránspárti, migránssimogató weboldalára. Arról persze nem írtak, hogy 2 hunyadis diák nemzetközi robotika versenyre megy?!”

Korábban egy Facebook-poszt alatt sem magyarázkodott a polgármester:

„Akinek nem tetszik a beszédem, az ne hallgassa meg. S nekik ha tetszik a Mohamed név (azaz ezzel a migrációt akartam kifejezni, azzal szembeni véleményem), akkor keressenek egy migrációs országot.”

A Klubrádiónak pedig azt mondta, sikertelen ellenzéki politikusok lejáratókampánya zajlik ellene.

Azóta Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója kiállt az oroszlányi polgármester mellett. Azt írta, hogy a bevándorlásra adott „magyar válasz” miatt nincsenek Mohamedek az iskolában, és „amíg az Orbán-kormány vezeti az országot, ez így is marad”.

És beszállt a Mohamed-vitába Orbán Viktor politikai igazgatója, a Fidesz új kampányfőnöke, Orbán Balázs is.