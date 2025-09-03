Elkapták az állatkínzót, aki közel 100 kilométer/órával húzta az autója hátuljára kötött kutyát

Elfogták a férfit, aki szeptember 1-jén a Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza között az autója után kötött egy kutyát, majd 95 kilométer/órás sebességgel húzta az aszfalton.

A police.hu szerint az esetet észlelő sofőr próbálta a jármű vezetőjét megállítani, rádudált. Az autó vezetője ezután berakta a kutyát a csomagtartóba, majd elhajtott. A szemtanú bejelentést tett, és a rendőrség rendelkezésére bocsátotta a videót.

A nyomozók gyorsan elfogták a férfit, a házában tartott kutatás során a kutyát is megtalálták, aki nagyon rossz állapotban volt. Azonnal értesítették az állatorvost, a férfit pedig állatkínzás miatt elfogták. A kutyát menhelyre szállították. A sofőrt a kihallgatása után őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.