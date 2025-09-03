Kisiklott és darabokra tört a lisszaboni sikló, már 15-nél jár a halálos áldozatok száma

Legkevesebb 15-en meghaltak és 20-an megsebesültek, amikor kisiklott Lisszabon híres siklóvasútja. A helyszínen készült felvételeken látszik, ahogy a turisták körében népszerű villamosszerű sikló gyakorlatilag megsemmisült:

Tűzoltók jelenleg is húzzák ki az embereket a romok közül. Az 1885 óta működő sikló összesen 42 embert tud szállítani. A helyi mentőszolgálat azt mondta a portugál CNN-nek, hogy kilenc sérült kritikus állapotban van.

Egyelőre nem világos, mi okozta a balesetet. (Sky News, CNN)