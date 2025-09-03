Putyin és Hszi arról beszélgettek, hogy egy 70 éves ember még gyerek, és folyamatos szervátültetésekkel akár örökké is lehet élni

A 72 éves Vlagyimir Putyin és a szintén 72 éves Hszi Csin-Ping arról beszélgetett kedélyesen, hogy régebben csoda volt, ha valaki megérte a 70 éves kort, de manapság gyereknek számít egy 70 éves ember. Sőt, a biotechnológia fejlődésével, a folyamatos szervátültetésekkel akár örökké is lehet majd élni. Az évszázad végére Hszi szerint az az előrejelzés, hogy 150 éves korig is el lehet majd élni.

Minderről a Bloomberg által közzétett képekre és hangokra hivatkozva a Wall Street Journal külpolitikai újságírója twittelt.

A két vezető azért találkozott, mert Kína a második világháborúban aratott kínai győzelem 80. évfordulóját ünneplő katonai parádét rendezett, melyen 26 ország vezetője tette tiszteletét. Értékelésünket itt olvashatják róla. A parádén ott volt Szijjártó Péter is, itt tekintheti meg a csodálatos csoportfotót, amelyen Kim Dzsongun és Szijjártó együtt szerepel.

A felvételhez jó szórakozást, illetve borzongást!



