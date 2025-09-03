Robert Fico „több üzenetet” is át akar adni Zelenszkijnek a Putyinnal való tárgyalása után

Robert Fico szlovák miniszterelnök közölte, hogy a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való találkozója után „több következtetést és üzenetet” fogalmazott meg, amiket át kíván adni Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek – írja az Ukrajinszka Pravda.
A Japán II. világháborús kapitulációjának évfordulójára szervezett kínai katonai parádé előtt Pekingben találkozott egymással Putyin és Fico. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Putyin kijelentette, hogy Moszkva soha nem ellenezte Ukrajna esetleges EU-tagságát, és visszautasította azokat az állításokat, hogy Oroszország Európa megtámadását tervezné. Fico pedig sürgette a gazdasági kapcsolatok normalizálását Oroszországgal, és bírálta Ukrajnát az orosz gázt Szlovákiába és Magyarországra szállító kritikus gázvezeték-infrastruktúra elleni támadások miatt.
Fico utólag azt is elmondta, hogy a nagyjából egyórás megbeszélés elsősorban a háborúról szólt. A szlovák miniszterelnök szerint Putyin tájékoztatta őt az alaszkai találkozójáról Donald Trump amerikai elnökkel, valamint a háború lezárásának lehetőségeiről. „E fontos megbeszélésből több következtetést és üzenetet vontam le, amiket pénteken átadok Zelenszkij ukrán elnöknek.” Fico Szlovákiában fogadja Zelenszkijt. A találkozó azért is érdekes, mert korábban a szlovák kormányfő kizárta ezt, mondván, nincs rá ok, és azt állította, hogy az ukrán elnök „gyűlöli” őt.