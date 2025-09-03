Spórolásra hivatkozva jelentősen lazítaná a nemzetbiztonsági átvilágítás szabályait Rogán minisztériuma

Két új jogszabálytervezetet ismertetett a Rogán-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda azzal, hogy társadalmi vitára bocsátotta azokat. Az egyik a nemzetbiztonsági átvilágítás szabályainak módosításáról, a másik pedig a minősített adatok kötelező felülvizsgálatának eltörléséről szól. Ezek értelmében, bár pontosan nem meghatározható, hogy mely állami feladatokról van szó, de szűkülne a nemzetbiztonsági átvilágításra kötelezett személyek köre és egyszerűsödne a titkosszolgák munkája azzal is, hogy bizonyos esetekben bevezetnének egy új vizsgálati kategóriát, az „egyszerűsített nemzetbiztonsági ellenőrzést”.

Rogán Antal Fotó: Németh Dániel/444

A másik jogszabálytervezettel pedig megszüntetnék a minősített adatok kötelező felülvizsgálatát. Ez azt jelenti, hogy például egy húsz évre titkosított dokumentumot az eddigi szabályok szerint ötévente elővettek és újra elbírálták annak minősítését. Ezentúl ha valamit húsz évre titkosítanak, az úgy is marad húsz évig a tervezet szerint.

(HVG)