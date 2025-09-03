Trump: Az USA ellen szövetkeznek Pekingben

„Kérem, adják át legmelegebb üdvözletemet Vlagyimir Putyinnak és Kim Dzsongunnak, miközben Önök az Egyesült Államok ellen szövetkeznek.” Ezt írta a Truth Social nevű saját közösségi oldalán Donald Trump, miután Pekingben Kína, Észak-Korea és Oroszország vezetői együtt tekintették meg a győzelem napi katonai felvonulást. A Trump kommentjéről beszámoló BBC is kiemeli, hogy az elnök eddig tagadta, hogy Kína, Oroszország és más országok közeledése komoly kihívást jelentene az Egyesült Államok számára a globális színtéren.

Putyin, Hszi és Kim Pekingben Fotó: SERGEY BOBYLEV/AFP

Az amerikai elnök a közösségi médiában azt is kiemelte, hogy a második világháború alatt az USA „óriási támogatást és véráldozatot” adott Kínának. „Sok amerikai halt meg Kína győzelem- és dicsőségkeresése során. Remélem, hogy jogosan tisztelik és emlékeznek meg bátorságukról és áldozatvállalásukról!” – írta Trump. A parádén Hszi mellett 26 államfő vett részt, köztük Kim és Putyin is – amit egyes megfigyelők nyugati országoknak szánt üzenetnek tekintettek.