Újabb gyerektragédia: két hónapos csecsemő halt meg Budapesten, őrizetben az apa

Meghalt egy két hónapos csecsemő Budapest VI. kerületében – írja a Police.hu. A rendőrség adatai szerint hétfőn délután fél egykor egy lakásban a 44 éves, kínai állampolgárságú férfi leejtette két hónapos lányát, aki – az apa elmondása szerint – életjelet nem mutatott.

Azonban minderről csak több mint 24 óra múlva, másnap délután értesítette a hatóságokat.

A BRFK életvédelmi osztálya gondatlanságból elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. A helyszínen a csecsemő apját elfogták, majd előállították. Gyanúsítottkénti kihallgatását követően őrizetbe vették és kezdeményezték letartótatását – írja a közlemény.

(via Telex)