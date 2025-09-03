Véletlenül ejtette el kislányát, állítja a VI. kerületben meghalt baba apja

Beismerte bűnösségét az a 44 éves kínai állampolgárságú férfi, akinek meghalt a két hónapos csecsemője Budapesten – írja a 24.hu.

A lap úgy tudja, a férfi azt mondta kihallgatásán, hogy pár napig egyedül volt otthon az ikerlányaival, és ő látta el őket. Elmondása szerint ringatta az egyiküket, de az közben kiesett a kezéből. Ezután ő megnyugtatta a síró kislányt, de az később elvesztette az eszméletét. A vallomása szerint ezután ő megpróbálta újraéleszteni a kicsit, de nem sikerült neki.

A rendőrség közlése szerint hétfőn délután fél egykor egy terézvárosi lakásban a férfi leejtette két hónapos lányát, aki – az apa elmondása szerint – életjelet nem mutatott. Azonban minderről csak több mint 24 óra múlva, másnap délután értesítette a hatóságokat. A 24.hu szerint ezt azzal magyarázta a férfi, hogy nagyon megijedt, és ez az oka annak, hogy csak másnap kért segítséget.

A BRFK gondatlanságból elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást az apával szemben. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.