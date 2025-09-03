Venezuelai kábítószer-szállító hajót támadott az Egyesült Államok, 11-en meghaltak

Az Egyesült Államok csapást mért egy kábítószert szállító hajóra a Karib-tenger déli részén, az akcióban 11 „narkoterrorista” meghalt – jelentette be Donald Trump amerikai elnök.

A keddi katonai művelet a venezuelai Tren de Aragua bűnszervezet tagjai ellen irányult. Trump szerint a hajó nemzetközi vizeken haladt, és kábítószert szállított az Egyesült Államokba. Trump kedden, az Ovális Irodában újságíróknak azt mondta, az amerikai erők „kilőttek” egy „drogokat szállító hajót” Venezuela közelében. „Rengeteg drog volt azon a hajón” – mondta.

Később az elnök a Truth Social platformján írt: „Ma reggel, parancsomra, az amerikai fegyveres erők kinetikus csapást mértek a Tren de Aragua narkoterroristáira, akiket a SOUTHCOM műveleti területén azonosítottak. A csapásban 11 terrorista esett el. Egyetlen amerikai katona sem sérült meg az akció során. Ez legyen figyelmeztetés mindenkinek, aki akár csak elgondolkodik azon, hogy kábítószert csempésszen az Egyesült Államokba. VIGYÁZAT!”. Bejegyzéséhez egy szemcsés felvételt mellékelt, amin egy motorcsónak látható, amint hullámzó vízen száguld, majd kigyullad. Egyelőre nem világos, pontosan milyen drogokat szállított a hajó.

A venezuelai kommunikációs miniszter, Freddy Ñáñez a közösségi médiában – bizonyíték nélkül – azt állította, hogy Trump által megosztott videót mesterséges intelligenciával hozták létre.

Nicolas Maduro venezuelai elnök Fotó: Federico Parra/AFP

Januári visszatérése óta a Trump-adminisztráció több mexikói és latin-amerikai drogkartellt, valamint bűnszervezetet is terrorszervezetnek minősített.

Közéjük tartozik a Tren de Aragua és egy másik venezuelai csoport, a Cartel de los Soles, amit az amerikai hatóságok szerint Nicolas Maduro elnök és más magas rangú kormányzati tisztviselők – köztük katonai és hírszerzési vezetők – irányítanak.

Az elmúlt hetekben az USA fokozta a katonai és politikai nyomást Maduro elnökre, többek között azzal, hogy 50 millió dolláros jutalmat ajánlott fel azoknak, akik információval szolgálnak a letartóztatásához. Maduro bejelenetette, hogy Venezuela fegyveresen lép fel minden amerikai katonai beavatkozási kísérlet ellen. (BBC)