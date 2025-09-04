A bolgárok szerint mégsem zavarták meg Ursula von der Leyen repülőgépének navigációját

A bolgár kormány szerint mégincs rá bizonyíték, hogy az oroszok megzavarták volna Ursula von der Leyen repülőgépének navigációját. Az adatok elemzése után ugyanis arra jutottak, hogy az augusztus 31-ei plovdivi leszálláskor nem befolyásolták a repülő GPS-jeleit - írta meg a Politico.

Rozen Zseljazkov bolgár miniszterelnök csütörtökön azt mondta a parlamentben, hogy az Európai Bizottság elnökének repülőgépét nem zavarták meg, csak részleges jelkimaradást tapasztaltak. Utóbbi azonban jellemző a sűrűn lakott területek felett. Az adatok ellenőrzése után látták, hogy a pilóta sem jelezte, hogy aggódna. A repülőgép öt percig lebegett a várakozó terület felett, a GPS-jel közben végig jó minőségű volt.

Rozen Zseljazkov bolgár miniszterelnök, Ursula von der Leyen és Bojko Boriszov volt bolgár miniszterelnök
Grozdan Karadzsov közlekedési miniszter szintén tagadta, hogy bizonyítékok lennének a repülőgép GPS-jelének megzavarására. Egy csütörtöki interjújában azt mondta, a megvizsgált adatok és a polgári és katonai ügynökségek nyilvántartásai sem támasztják alá, hogy zavarták volna a navigációt.

Ursula von der Leyen augusztus 31-ei plovdivi landolásának híre bejárta a világsajtót, miután a Financial Times azt állította, hogy a repülőgép elvesztette a GPS-jeleket, így csak papírtérképek segítségével, egy órányi körözés után tudott leszállni a bolgár repülőtéren.

Az eset után a bolgár kormány és az Európai Bizottság is Oroszországot hibáztatta a történtekért. Az elmúlt napokban azonban több szakértő is rámutatott, hogy a repülőgép nem vesztette el a GPS-jeleket, a leszállás pedig csak kilenc percet késett. Az Európai Bizottság egyik szóvivője csütörtökön azt mondta, az intézményt a bolgár hatóságok tájékoztatták arról, hogy a GPS-jeleket megzavarták.

