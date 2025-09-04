A sok hetvenes bácsi mellett egy észak-koreai tinédzser lány is részt vett a kínai csúcstalálkozón

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Cikk ajándékozása

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

A hét legjelentősebb diplomáciai eseménysorozata kétségtelenül Kínában zajlott, ahol a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozója után még egy gigantikus katonai parádéval is megemlékeztek arról, hogy nyolcvan éve ért véget a második világháború. Az első pillantásra egyes elemeiben talán nagyszabású diktátortalálkozónak tűnő, de valójában ennél jóval több és összetettebb esemény kapcsán legtöbbet hetvenes éveikben járó férfiakról írt a nemzetközi sajtó (Vlagyimir Putyin 72, Hszi Csin-Ping 72, Narenda Modi 74 éves), akik közül kettő, Putyin és Hszi, szívélyesen eldiskurált arról, hogy hamarosan akár 150 évig is lehet élni. Részt vett azonban a csúcstalálkozón egy kiskorú is, aki már a vonatról leszállva a figyelem középpontjába került.Az észak-koreai diktátor, Kim Dzsongun először vitte magával külföldre lányát, Ju Aet, amivel az Észak-Koreával foglalkozó szakértőkben tovább erősítette a sejtést, hogy ő a tervezett örököse.

Kim Dzsongun a kínai külügyminiszterrel, Vang Jivel fog kezet, Kim mögött jobbra, fekete ruhában a lánya Ju Ae
Fotó: -/AFP

A nemzetközi címlapokra először azzal került a Kim-dinasztia, hogy a lány Kínába érkezésükkor közvetlenül apja után szállt le Kim hírhedt luxus páncélvonatáról, és akkor is mögötte, a diplomáciai protokoll szerint a first ladynek járó helyen állt, megelőzve olyan magas rangú észak-koreai tisztségviselőket, mint például Cshe Szon Hui külügyminiszter, amikor Kim Dzsongun az őt fogadó kínai minisztereket üdvözölte.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
külföld kim ir szen Kim Dzsongun Kim-dinasztia Vang Ji Ju Ae kína észak-korea ballisztikus rakétakísérlet Sanghaji Együttműködési Szervezet Hszi Csin-ping vlagyimir putyin narenda modi
Kapcsolódó cikkek

Putyin és Hszi arról beszélgettek, hogy egy 70 éves ember még gyerek, és folyamatos szervátültetésekkel akár örökké is lehet élni

Kevés dolog hiányzik jobban a világnak, mint egy örökké élő Vlagyimir Putyin.

Rovó Attila
külföld

Megérkeztek az első orosz turisták a sárga csúszdás észak-koreai turistaparadicsomba

Az észak-koreai diktátor pénzt és emberéletet nem kímélve felvirágoztatta fiatalkora egyik fontos helyszínét, az azonban erősen kérdéses, hogy az orosz turisták tömegével fognak Észak-Koreába özönleni. Az építkezés előtt gondosan kiválasztott szakértők és politikusok inspirálódtak Spanyolországban.

Takács Lili
külföld