A sok hetvenes bácsi mellett egy észak-koreai tinédzser lány is részt vett a kínai csúcstalálkozón

A hét legjelentősebb diplomáciai eseménysorozata kétségtelenül Kínában zajlott, ahol a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozója után még egy gigantikus katonai parádéval is megemlékeztek arról, hogy nyolcvan éve ért véget a második világháború. Az első pillantásra egyes elemeiben talán nagyszabású diktátortalálkozónak tűnő, de valójában ennél jóval több és összetettebb esemény kapcsán legtöbbet hetvenes éveikben járó férfiakról írt a nemzetközi sajtó (Vlagyimir Putyin 72, Hszi Csin-Ping 72, Narenda Modi 74 éves), akik közül kettő, Putyin és Hszi, szívélyesen eldiskurált arról, hogy hamarosan akár 150 évig is lehet élni. Részt vett azonban a csúcstalálkozón egy kiskorú is, aki már a vonatról leszállva a figyelem középpontjába került. Az észak-koreai diktátor, Kim Dzsongun először vitte magával külföldre lányát, Ju Aet, amivel az Észak-Koreával foglalkozó szakértőkben tovább erősítette a sejtést, hogy ő a tervezett örököse.

Kim Dzsongun a kínai külügyminiszterrel, Vang Jivel fog kezet, Kim mögött jobbra, fekete ruhában a lánya Ju Ae Fotó: -/AFP

A nemzetközi címlapokra először azzal került a Kim-dinasztia, hogy a lány Kínába érkezésükkor közvetlenül apja után szállt le Kim hírhedt luxus páncélvonatáról, és akkor is mögötte, a diplomáciai protokoll szerint a first ladynek járó helyen állt, megelőzve olyan magas rangú észak-koreai tisztségviselőket, mint például Cshe Szon Hui külügyminiszter, amikor Kim Dzsongun az őt fogadó kínai minisztereket üdvözölte.