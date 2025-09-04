Alaposan eltüntették Kim Dzsongun nyomait, miután Putyinnal találkozott

Az X-re is felkerült egy videó, amin azt látni, hogy miután Kim Dzsongun találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Pekignben, az észak-koreai diktátort kísérő személyzet gondosan letörölt mindent, amihez Kim Dzsongun csak hozzáért vagy a közelében volt.

A Reuters azt írja, ez a szokásos biztonsági intézkedés része, feltehetően így védik a vezetőt a külföldi kémekkel szemben: így titokban tudják tartani az egészségügyi állapotát.

De nemcsak bőrdarabkákat vagy hajszálakat nem hagy maga mögött a diktátor. Saját, „speciális” vécével utazott Kínába, vagyis előfordulhat, hogy a székletét és a vizeletét is hazavitték. Nehogy illetéktelen kezekbe kerüljön az az értékes DNS.