Diktátorok találkozója és turné a frontokon

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, kezdjünk négy fontosabb cikkel:

Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Lejárt a jogvédelem, a szolidaritási hozzájárulásra hivatkozva 4,5 milliárdot vontak le a főváros számlájáról. Ezzel már közel 70 milliárdos mínuszban van Budapest, de a vezetés bízik benne, hogy amint szeptember 10-ével elkezdik befizetni a cégek az iparűzési adót, jelentősen csökkeni fog az adósság.

A BKV-buszok 76 százalékánál talált problémát a kormányhivatal.

Karácsony Gergely Fotó: Németh Dániel/444

Karácsony Gergely szerint a kormány egy ideje már nem reagál a megkeresésükre, ellenben megüzenték neki a Fideszből, hogy induljon el a 2026-os választáson. A 21 Kutatóközpont mérése szerint a Tisza Párt 34, a Fidesz 26 százalékon áll a teljes népességben – a DK 2 százalékra zuhant, amit a párt politikusai nem fogadtak túl boldogan.

Mészáros Lőrinc magánrepülője is Brac szigetén járt, amikor együtt látták a leggazdagabb magyart Orbán Viktorral.

Fotó: Bankó Gábor/444

Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint az autópályákon engedélyezett 130 kilométer per órás sebesség nem tart lépést a gyakorlattal, ami inkább 140-150 kilométer per óra. A miniszter egyeztetni akar a magyarokkal a KRESZ módosításáról, miközben Európában ma már környezetvédelmi okokból egyre több helyen inkább korlátozzák az autók sebességét.

Lázár János Fotó: Kristóf Balázs/444

Hír volt még itthon, hogy

Külföld

Nagy bulit dobott a Maónak öltözött Hszi Csin-Ping a második világháborúban aratott kínai győzelem 80. évfordulójának alkalmából: volt nyolcvanezer békegalamb meg nukleáris arzenál is. A nagy rakás, hosszú életről csevegő diktátor mögött ott vonult Szijjártó Péter is, aki lengyel kollegája szerint rossz csapatban játszik. Donald Trump szerint a pekingi találkozó résztvevői az Egyesült Államok ellen szövetkeznek.

Putyin, Hszi és Kim Pekingben Fotó: SERGEY BOBYLEV/AFP

A vonuláson ott volt még Robert Fico szlovák miniszterelnök is, aki Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalása után kijelentette, hamarosan üzeneteket ad át élőben Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek. Putyin ezután meghívta Zelenszkijt Moszkvába, az ukrán külügyminiszter szerint pedig Putyin szándékosan tesz elfogadhatatlan javaslatokat.

Robert Fico és Vlagyimir Putyin Fotó: MAXIM SHEMETOV/AFP

Miközben Kína szövetségeseivel közösen parádézott, Ursula von der Leyen körbejárta azokat az EU-s országokat, amelyek Oroszországgal vagy Belarusszal határosak. Járt határokon, fegyvergyárakban, beszélt támogatásról és a határvédelem fontosságáról – nem mindenki örült a látogatásának.

Ursula von der Leyen és Donald Tusk. Fotó: JANEK SKARZYNSKI/AFP

Évek óta próbálják bizonyos EU-s országok áttolni a csetüzenetek titkosításának feloldását a gyermekvédelem és a bűnelhárítás címszavak alatt – mindeddig sikertelenül. Most a Dánok nyomulnak, de korántsem biztos, hogy sikerrel járnak.

Megmenekült a Google, nem kell eladnia a Chrome böngészőjét.

Fotó: Lorenzo Di Cola/NurPhoto via AFP

Hír volt még, hogy