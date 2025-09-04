Diktátorok találkozója és turné a frontokon

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, kezdjünk négy fontosabb cikkel:
Lejárt a jogvédelem, a szolidaritási hozzájárulásra hivatkozva 4,5 milliárdot vontak le a főváros számlájáról. Ezzel már közel 70 milliárdos mínuszban van Budapest, de a vezetés bízik benne, hogy amint szeptember 10-ével elkezdik befizetni a cégek az iparűzési adót, jelentősen csökkeni fog az adósság.
Karácsony Gergely szerint a kormány egy ideje már nem reagál a megkeresésükre, ellenben megüzenték neki a Fideszből, hogy induljon el a 2026-os választáson. A 21 Kutatóközpont mérése szerint a Tisza Párt 34, a Fidesz 26 százalékon áll a teljes népességben – a DK 2 százalékra zuhant, amit a párt politikusai nem fogadtak túl boldogan.
Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint az autópályákon engedélyezett 130 kilométer per órás sebesség nem tart lépést a gyakorlattal, ami inkább 140-150 kilométer per óra. A miniszter egyeztetni akar a magyarokkal a KRESZ módosításáról, miközben Európában ma már környezetvédelmi okokból egyre több helyen inkább korlátozzák az autók sebességét.
Hír volt még itthon, hogy
Nagy bulit dobott a Maónak öltözött Hszi Csin-Ping a második világháborúban aratott kínai győzelem 80. évfordulójának alkalmából: volt nyolcvanezer békegalamb meg nukleáris arzenál is. A nagy rakás, hosszú életről csevegő diktátor mögött ott vonult Szijjártó Péter is, aki lengyel kollegája szerint rossz csapatban játszik. Donald Trump szerint a pekingi találkozó résztvevői az Egyesült Államok ellen szövetkeznek.
A vonuláson ott volt még Robert Fico szlovák miniszterelnök is, aki Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalása után kijelentette, hamarosan üzeneteket ad át élőben Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek. Putyin ezután meghívta Zelenszkijt Moszkvába, az ukrán külügyminiszter szerint pedig Putyin szándékosan tesz elfogadhatatlan javaslatokat.
Miközben Kína szövetségeseivel közösen parádézott, Ursula von der Leyen körbejárta azokat az EU-s országokat, amelyek Oroszországgal vagy Belarusszal határosak. Járt határokon, fegyvergyárakban, beszélt támogatásról és a határvédelem fontosságáról – nem mindenki örült a látogatásának.
Évek óta próbálják bizonyos EU-s országok áttolni a csetüzenetek titkosításának feloldását a gyermekvédelem és a bűnelhárítás címszavak alatt – mindeddig sikertelenül. Most a Dánok nyomulnak, de korántsem biztos, hogy sikerrel járnak.
Hír volt még, hogy
A diktátorok tömkelege előtt tartott kínai díszszemlén végleg egyértelművé vált: Kína már nem a nyugati technológiák olcsó koppintója. Miután felvonult a kínai nukleáris arzenál, az ország csillapíthatatlan békevágyának demonstrálásaként még nyolcvanezer békegalambot is elengedtek.
Az Európai Bizottság elnöke négynapos körúton járt azokban az EU tagállamokban, amelyek Oroszországgal vagy Belarusszal határosak. Dicséretek, ígéretek, kérések garmadája a korábban perifériához tartozó keleti országokban.
Az EU 2022-ben találta ki, hogy a pedofil tartalmak elleni küzdelem részeként szűrni kellene a titkosított csetüzeneteket is. Európa megosztott a kérdésben, a javaslat eddig nem kapott többséget. Most azonban újra a célegyenesbe fordult a tervezet elfogadása, és megjósolhatatlan, mi lesz a vége.
Lázár János építési és közlekedési miniszter a közlekedésinfóján összekacsintott a gyorshajtókkal. Az átlagsebesség-mérést elutasította, noha erre a jelenlegi kamerák is alkalmasak lennének.
Szeptember elsején járt le a jogvédelem, szerda reggel már jött is az inkasszó.
Karácsony Gergely szerint kevés busz gyulladt ki, a BKV pedig azt közölte, biztonságos a buszközlekedés.
A főpolgármester szerint azt is megüzenték, hogy ezzel tudna segíteni a főváros anyagi helyzetén, de nem készül „a 2026-os parlamenti választás kapcsán semmilyen, az ellenzéki vagy a belpolitikát meghatározó dologra”.
Az adatok szerint bár nem csökken tovább a Fidesz-tábor, a Tisza tartja az előnyét.
„Álkutatók”, „házi kutatók”, „milliós nagyságrendben hazudnak”. Dobrev Klára szerint ehelyett arról kéne végre beszélni, ki mit ajánl ennek az országnak.
Két nappal később Botswana vadászvidékeire repült tovább a gép.
Takács Károly igazat mondott szerinte.
Akinek tetszik a Mohamed név, az keressen „egy migrációs országot” – vélekedik Takács Károly.
A testvérpár állítása szerint a TASZ azzal sértette meg a jó hírnevüket és becsületüket, hogy a kommunikációs felületein beszámolt a Forbes ellen indított eljárásaikról, amikben a szervezet képviselte a lapot.
Az egyikhez terasz épül, a másikhoz termet alakítanak ki. Szeptember 27-ére újabb szafaritúrát szervez a képviselő az Orbán-birtokhoz.
Kevés dolog hiányzik jobban a világnak, mint egy örökké élő Vlagyimir Putyin.
Minden magyar sikere is ez egyben.
Radosław Sikorskinak nem tetszett, hogy Szijjártó Péter Putyinnal, Hszivel, Lukasenkával és Kim Dzsongunnal parádézott Pekingben.
Eddig tagadta, hogy Kína és Oroszország közeledése különösebb kihívást jelentene Amerika számára.
A szlovák miniszterelnök pénteken Szlovákiában fogadja az ukrán elnököt.
Putyin szerint „lehetséges megegyezni elfogadható módon az ukrajnai háború befejezésére”, de ha a tűzszüneti tárgyalások kudarcba fulladnak, „mindent erőszakkal kell megoldani” – közölte az orosz elnök.
Szibiha az orosz elnökre reagált, aki Moszkvába hívta tárgyalni Zelenszkijt.
Lezárult a trösztellenes vizsgálat, az ítélet szerint a Google-nek bizonyos adatokat azért meg kell osztania a versenytársakkal.
Donald Trump deportálási programjának esnek áldozatul a háború vagy a rendszer elől az Egyesült Államokba menekülő oroszok. Egy cikk szerint legalább nyolcvan orosz állampolgárt toloncoltak ki az országból idén nyáron, köztük egy volt katonát is, aki 2022 októberében dezertált az orosz hadseregből.
Nem ő az első, akit a háborús bűncselekmények vádja ellenére kormányzati pozícióba helyeznek.
Első körben csatlakoznak a Franciaország által kezdeményezett New York-i nyilatkozathoz, aztán jöhet a jogi elismerés.