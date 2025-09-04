„A telt házas magyar válogatott mérkőzéseken minden szurkoló tartózkodjon a faji és nemi megkülönböztetéstől, a rasszista és diszkriminatív énekektől” – írja a világbajnoki selejtezők előtti felhívásában a Magyar Labdarúgó Szövetség.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A FIFA és az UEFA zéró toleranciát alkalmaz a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások esetében, ezek közé tartozik a „cigányozás” és a „buzizás” is. Az MLSZ szerint ezért is fontos, hogy minden szurkoló tartózkodjon a faji és nemi megkülönböztetéstől, a rasszista és diszkriminatív énekektől. A szövetség azt is írta, hogy sokan nem tudják, de a „Cigányok, cigányok!" és az „XY homosexual” skandálását a legsúlyosabban bünteti az UEFA.

A felhívás mellé videót is készítettek, ebben Varga Barnabás, a Ferencváros és a válogatott csatára kéri a szurkolóktól, hogy felejtsék el cigányozást és az „XY homoszexuált”. Ellenkező esetben zárt kapus meccsel büntethet a nemzetközi szövetség. „Szurkoljatok, biztassatok minket, ahogyan szoktatok, mert ez rengeteget segít nekünk, de úgy, hogy ne kerülhessen veszélybe az, hogy a következő meccsen is itt lehessetek velünk!” – mondta Varga.

A világbajnoki selejtezőket szombaton Írországban kezdi a válogatott, aztán kedden a Nemzetek Ligája-győztes portugálokat fogadja a Puskás Arénában.

A Portugália elleni meccsekben mindig benne van a kockázat, 2017-ben és 2021-ben is zúgott a Cristiano Ronaldóra vonatkozó „Cristiano homosexual” rigmus. A homofób rigmusokért pénzbüntetést – 20 ezer svájci frankos, majd 100 ezer eurós – és zárt kapus meccset kapott az MLSZ.