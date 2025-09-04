Felmentették Habsburg Györgyöt párizsi nagyköveti megbízása alól

A Magyar Közlönyben jelent meg az a Sulyok Tamás köztársasági elnök által jegyzett határozat, ami Szijjártó Péter külügyminiszter előterjesztésére felmenti Habsburg Györgyöt a Magyarország a párizsi nagykövetségének vezetésére és a Monacói Hercegségben való képviseletére kapott megbízás alól.

Fotó: ALAIN JOCARD/AFP

A hvg.hu információ szerint a döntés oka egy áthelyezés előkészítése, úgy tudják, hogy az utolsó magyar király unokája Madridba megy.

A lap értesülései szerint Habsburg utódja Párizsban Tromler Miklós egykori LEN-kupagyőztes vizilabdázó lesz, aki 2015 óta vezeti a magyar nagykövetséget a Marokkói Királyság fővárosában, Rabatban.