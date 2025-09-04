Letartóztatásban marad a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja, aki tagadja a bűncselekmény elkövetését

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség indítványozta a miskei kislány megölésével gyanúsítható J. Dávid letartóztatását, amit a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája jóvá is hagyott - írja a Blikk.

A bíróság döntése nem végleges, mert a férfi és a védője fellebbezést nyújtott be, amit a Kecskeméti Törvényszék bírál el.

A főügyészség a közleményben azt írta, a megalapozott gyanú szerint a kislány nevelőapja hétfőn a miskei otthonukban megölte a rá bízott 22 hónapos kislányt, majd a holttest elrejtését követően megszökött.

A férfi a településen bujkált egy romos házban, a rendőrök kedden fogták el, majd tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés megalapozott gyanújával hallgatták ki.

Az ügyészség azért kérte a férfi letartóztatását, hogy ne szökjön meg, ne ismételje meg a bűncselekményt, illetve ne befolyásolja a kezdeti szakaszban lévő nyomozást.

A Blikk szerint J. Dávid a járásbíróság folyosóján arról beszélt, tévedés áldozata lett, nem ő ölte meg Hannát. Ezt kifelé is elmondta. Az ügyészség szerint viszont szilárd bizonyítékaik vannak a férfi ellen. A lap úgy tudja, J. Dávid védelmét 28 ügyvéd utasította vissza, így végül egy adóügyekben jártas ügyvédet jelölt ki a kecskeméti kamara. Ő is kérte, hogy mentsék fel, de nem adtak helyt a beadványának.

Azt sem a rendőrség, sem az ügyészség nem árulta el, hogy J. Dávid a vallomásában mit mondott. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot megkérdeztük, hogy J. Dávid fogyasztott-e drogot, de a nyomozás érdekeire tekintettel erre nem válaszoltak.

A helyiek szerint a férfi drogozott, erre Lázár János miniszter is hivatkozott a legutóbbi videójában, de Horváth László drogügyi kormánybiztos szerint kell még pár nap, hogy ez kiderüljön.