Közel 2,5 milliárd forintból gazdálkodott tavaly az MCC brüsszeli irodája

Közel 2,5 milliárd forintot kapott tavaly anyaintézetétől az MCC brüsszeli irodája, hogy „megismertesse és befolyásolja az európai politikai döntéshozókat korunk politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális kérdéseivel kapcsolatos egyedi megközelítésével”.

Az Európai Unió honlapjára feltöltött átláthatósági jelentés alapján az MCC brüsszeli irodája 6,37 millió euróból gazdálkodott tavaly. Az összeg több mint 99 százalékát pénzben biztosította a szervezet budapesti központja, ami 5670 euró értékben eszközöket is küldött a brüsszeli irodának.

A beszámoló alapján a brüsszeli iroda 10 embert foglalkoztatott tavaly. Közülük 7 személynek az Európai Parlament épületeibe is van belépője.

Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke Fotó: Németh Dániel/444

Az MCC egy elhúzódó vita után hozta nyilvánosságra a beszámolóját. A Corporate Europe Observatory azzal vádolta a szervezetet, hogy nem hajlandó betartani az uniós átláthatósági szabályokat, és bevallani a lobbizási kiadásait. Az MCC következetesen tagadott minden jogsértést, és júliusban kijelentette, hogy nyilatkozatot tesz a tavalyi gazdálkodásáról. Erre került sor a mostani jelentéssel.

Az MCC korábban azért nem töltött fel hasonló dokumentumot, mert az újonnan alakult szervezeteknek lehetőségük van rá, hogy megkerüljék a közzétételt. Az MCC ki is használta a kiskaput. (via Politico)