Macron: Elkészültek Ukrajna biztonsági garanciái, jöhet a politikai jóváhagyás

Ukrajna szövetségesei befejezték a biztonsági garanciák kidolgozását, amik immár készen állnak a politikai jóváhagyásra, mondta Emmanuel Macron francia elnök az Ukrajinszka Pravda tudósítása szerint.

Zelenszkij és Macron szeptember 3-án Párizsban. Fotó: MUSTAFA YALCIN/Anadolu via AFP

Macron szerdán Párizsban fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A sajtótájékoztatón azt mondta, az augusztusi washingtoni csúcstalálkozó után a katonai vezetők munkája megteremtette a feltételeket a gyors cselekvéshez, ha megszületik a békemegállapodás.

„Azok a hozzájárulások, amiket ma délután védelmi miniszteri szinten, szigorú titoktartás mellett aláírtak és megerősítettek, lehetővé teszik számomra, hogy kijelentsem: a munka elkészült, most pedig politikai jóváhagyásra vár”

– fogalmazott Macron. Zelenszkij üdvözölte a fejleményeket, szerinte a garanciák valódi, kézzelfogható támogatást jelentenek Ukrajnának, nem pusztán szimbolikus ígéreteket. Hozzátette: a korábbi koalíciós kezdeményezések, amikben eleinte senki sem hitt, szintén megvalósultak és működnek.

Csütörtökön a Tettrekészek Koalíciójának tagjai is tárgyalnak egymással, a tervek szerint az európai vezetők a megbeszélések után telefonon egyeztetnek Donald Trump amerikai elnökkel. Gitanas Nausėda litván államfő arra szólította fel a koalíciót, hogy kezdje meg a konkrét tervezést egy esetleges ukrajnai békefenntartó misszióról. Mark Rutte NATO-főtitkár pedig jelezte: világos válaszokat vár arra, milyen biztonsági garanciákat tud Európa nyújtani Kijevnek.