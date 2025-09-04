Meghalt Giorgio Armani

91 éves korában meghalt a világhírű olasz divattervező, Giorgio Armani. A hírt az Armani-csoport jelentette be. Közleményükben azt írták, hogy a divattervező tisztelői szombattól vasárnapig róhatják le kegyeletüket Milánóban, Armani koporsójánál. A temetést viszont a divattervező végakaratának megfelelően zártkörűen tartják majd.

Armani néhány héttel ezelőtt egy tüdőfertőzés miatt kórházba került. Miután jobban lett, milánói otthonában lábadozott. Betegsége miatt azonban ki kellett hagynia a júniusi divatbemutatóját. Karrierje során ez volt az első alkalom, hogy nem volt ott a rendezvényen.

Néhány napja állapota egy hirtelen gyomorfájás miatt kissé megromlott. De semmi sem utalt rá, hogy már csak pár napja van hátra.

Giorgio Armani Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

Armani a világ egyik leghíresebb divattervezője volt, aki több milliárd eurós cégbirodalmat irányított. (via Reuters)