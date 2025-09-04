Nemzeti gyásznapot hirdettek Portugáliában a 15 halálos áldozattal járó lisszaboni siklóbaleset miatt

Portugáliában nemzeti gyásznapot hirdettek, miután legalább 15 ember meghalt, amikor szerdán kisiklott és egy háznak ütközött a lisszaboni Gloria siklóvonat egyik kocsija. A BBC szerint a halálos áldozatok között külföldiek is vannak, de a nemzetiségüket egyelőre nem erősítették meg. További embert 18-at kórházba szállítottak, közülük öten válságos állapotban vannak.

Tűzoltók dolgoznak a baleset helyszínénél, az Avenida da Liberdade közelében. Fotó: ZED JAMESON/Anadolu via AFP

A város polgármestere, Carlos Moedas szerda este meglátogatta a sérülteket a kórházban, és „tragikusnak” nevezte az esetet, Marcelo Rebelo de Sousa államfő pedig együttérzését fejezte ki az áldozatok családjainak.

A rendőrség és a közlekedésbiztonsági hatóság párhuzamos vizsgálatot indított. A siklót üzemeltető közlekedési vállalat, a Carris közleményében hangsúlyozta, hogy minden előírt időszakos és napi ellenőrzést elvégeztek a járművön. Szemtanúk viszont arról számoltak be, hogy a fékrendszer felmondta a szolgálatot, a sikló nagy sebességgel száguldott le a meredek utcán, majd egy épületnek csapódott. Több utast a roncsok közül kellett kimenteni. A közösségi médiában terjedő felvételeken a jellegzetes sárga kocsi felborulva, szinte teljesen összezúzva látható. „Irányíthatatlan volt, fékek nélkül” – mondta az Observador nevű lapnak egy utas. Egy másik szemtanú szerint a kocsi „brutális erővel csapódott az épületnek, és úgy rogyott össze, mint egy kartondoboz”. A baleset pontos oka egyelőre nem ismert, de az Observador úgy tudja, egy meglazult kábel miatt vesztette el a kontrollt a sikló.

Portugál politikusok mellett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Pedro Sánchez spanyol kormányfő is együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak.

A Gloria sikló 1885-ben indult el, három évtizeddel később villamosították. A két kocsi elektromos motorral és közös vontatókábellel működik: miközben az egyik lefelé halad, a másik emelkedik. A jármű mindössze három perc alatt teszi meg a 275 méteres utat a belvárosi Restauradores tértől a Bairro Alto negyedig. A helyiek és a turisták egyaránt előszeretettel használják, különösen a nyári szezonban.