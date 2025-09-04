Orbán és Fico ismét orosz oligarchákat akar levetetni az uniós szankciós listáról

Magyarország és Szlovákia ismét követeli, hogy az Európai Unió vegyen le orosz oligarchákat a szankciós listáról. Ellenkező esetben ugyanis megvétózzák az Oroszország elleni egyedi szankciók meghosszabbítását.

A Szabad Európa szlovák kiadása névtelenül nyilatkozó uniós diplomatákra hivatkozva azt írta, hogy Szlovákia Aliser Uszmanov és Mihail Fridman levételét kéri. Magyarország pedig Dmitrij Mazepin (a volt Forma 1-es versenyző, Nikita Mazepin apja), Petr Aven, Musa Bazsavjev és Albert Avdoljan oligarchák levételét is szeretné.

A nevek közül csak Avdoljané új, a többieket már a korábbi szavazásoknál is megpróbálta levetetni a magyar kormány a listáról. Avdoljan viszont csak idén februárban került fel a listára.

Robert Fico és Orbán Viktor Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

A szlovák és a magyar kormány ellenállása miatt más tagállamok alternatív megoldást javasoltak. Azokat az oligarchákat vették volna le a listáról, akikkel szemben valószínűleg egyébként is feloldanák a szankciókat, mert gyenge bizonyítékokon alapulnak. Emellett azt is szerették volna elérni, hogy a szankciókat a jövőben nem félévente, hanem évente újítsák meg.

A szlovák és a magyar kormány azonban a korábbi tárgyalásokon elutasította ezt a javaslatot. Az alkudozás az uniós nagykövetek csütörtöki találkozóján folytatódott. Mivel a szankciók meghosszabbításának határideje szeptember 15-én lejár, a jövő héten már várható valamilyen kompromisszum a kérdésben. A legutóbbi, márciusi hosszabbításkor végül négy orosz oligarchát vettek le a listáról, közülük hármat a magyar kormány kérésére.

Az egyedi szankciós listán jelenleg több mint 2600 személy és vállalat szerepel. Olyan orosz politikusok és üzletemberek, akikről úgy ítélte meg az Európai Unió, hogy támogatták vagy elősegítették Oroszország Ukrajna elleni háborúját. A szankciókat félévente meg kell hosszabbítani, a döntéshez pedig egyhangú szavazás szükséges.