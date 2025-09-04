Őrsi Gergely: Ha a MOHU nem teljesíti kötelességét, jogi lépéseket teszünk, és a lomokat a MOL székház elé visszük

A II. kerületi polgármester Facebook-posztban üzent a MOHU-nak, miszerint jogi lépéseket tesznek, sőt a MOL székház elé viszik a lomokat, ha nem teljesítik kötelességüket, vagyis nem takarítanak el az utcán a közelgő lomtalanítás után.

„A lomtalanítás során a közterületre kihelyezett lom a MOHU tulajdonába kerül, és a törvény szerint kötelességük azt elszállítani, valamint a közterületet megtisztítani. Idén azonban a MOHU nem hajlandó elvégezni a takarítást a saját tulajdonát képező hulladék után” – kezdi bejegyzését Őrsi Gergely, aki azt kéri a II. kerülei lakosoktól, fotózzák le az utcák állapotát „a lomkikészítés előtt, majd azt követően is”, a fotókat pedig küldjék el a szemetmohu@masodikkerulet.hu címre.

Azt is kérik a II. kerületiektől, hogy „csak nagy kiterjedésű lomokat helyezzenek ki, hiszen a takarítást jelen állás szerint nekünk kell elvégeznünk, bár ez nem a mi feladatunk”. Őrsi a bejegyzéséhez fotót is csatolt, amihez azt írta, „a kép illusztráció, de bármi megtörténhet”.

Fotó: Őrsi Gergely/Facebook

Már a XIII. kerület is küldött felszólítást a MOHU-nak, amiért nem volt hajlandó feltakarítani lomtalanítás után, az ősszel sorra kerülő kerületek közül pedig Ferencváros is ugyanarre készül és perelni is hajlandó, ha a MOHU nem takarít és nem is fizet.