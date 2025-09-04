Pankotai Lili párbajra hívta Orbán Balázst, aki „köszöntötte” őt az NKE diákjai közt

Orbán Balázs szerda reggel egy érezhetően gúnyos hangulatú Facebook-posztban köszöntötte külön Pankotai Lilit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem diákjai közt. Orbán Viktor politikai igazgatója bejegyzésében azt írta: „Örülünk, hogy az NKE-t választottad tanulmányaid folytatásához! Kiváló közösséghez csatlakoztál, amelynek nagyon fontos a hazafias értékek tisztelete és a nemzet szolgálata! Ne feledd, a tanórák látogatása mellett értékes tapasztalatot szerezhetsz minisztériumoknál, és más állami, hon- és rendvédelmi szerveknél, sőt, ha szeretnél, a tudományos munkába is bekapcsolódhatsz!” Ehhez csatolt egy fotót is, amin Pankotai a rendőrsorfal előtt áll, megafonnal a kezében, az egyik tüntetésen.

Pankotai Lili a státusztörvény elleni tüntetésen a Karmelita kolostor előtt május 4-én. Fotó: Kristóf Balázs/444

Nem sok kellett hozzá, hogy erre reagáljon Pankotai, aki szintén egy Facebook-posztban üzent, és azt írta: „Van egy olyan érzésem, hogy Orbán Balázs elképzelése a hazafias értékek tiszteletéről és a nemzet szolgálatáról egészen más, mint az enyém.”