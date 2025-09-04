Részben megvan, milyen biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna a háború után

Az európai és kanadai vezetők véglegesítették az Ukrajna számára nyújtandó potenciális biztonsági garanciák tervét - jelentette be Emmanuel Macron francia elnök a Tettre Készek koalíciójának találkozója után.

Macron közölte, 26 ország vállalta, hogy kész közvetlenül is részt venni a folyamatban a háború lezárása után. A francia elnök szerint a legfontosabb az, hogy Ukrajna védelmével kapcsolatban nincsenek korlátozások. Újjá kell építeni az ukrán hadsereget, hogy az ellenálljon az orosz támadásoknak, és visszatartsa Oroszországot egy újabb háború megindításától.

Macron szerint több ország is készen áll arra, hogy „szárazföldön, tengeren vagy levegőben” részt vegyen a tűzszünet valamint a béke fenntartásában. További részleteket nem közölt.

Megerősítette, hogy beszéltek Donald Trump amerikai elnökkel is, és az elképzelések szerint a következő napokban véglegesítik, mit vállal az Egyesült Államok.

Arról is beszélt, következményei lehetnek annak, ha Putyin továbbra sem akar tárgyalni. Alexander Stubb finn elnök szerint Trump felvetette, hogy Európa és Amerika szorosabban koordinálja a szankciókat, amelyek Oroszország kőolaj- és földgáz bevételeit célozzák.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a találkozó után arról beszélt, a szándék egyértelmű: a lehető leghamarabb be kell fejezni a háborút, de Putyin eddig elutasította a béketárgyalásokat, és úgy viselkedik, mintha a nyomásgyakorlás nem hatna rá.

Zelenszkij és Macron Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Zelenszkij szerint a legfontosabb feladat az, hogy Oroszországot fosszák meg a háború folytatásához szükséges erőforrásoktól, és Ukrajna erős, jogilag kötelező érvényű biztonsági garanciákat kapjon.

Az ukrán elnök arról beszélt, a biztonsági garanciák központi eleme az erős ukrán hadsereg, és ezzel kapcsolatban tárgyalnak kiképzésről és fegyvergyártásról illetve beszerzésről is.

Az ukrán elnök arról beszélt, most a biztonsági garanciák kereteit fogadták el, ebben konkrét lépések is szerepelnek, a vezetők pedig most döntik el, hogy melyik ország milyen területen segít majd be, beleértve a légvédelmet is. Zelenszkij szerint az európai fegyvergyártás nem elég hatékony, több beruházásra lenne szükség annak érdekében, hogy azok teljes kapacitással működjenek.