Spanyolország és Portugália után itt is fészket rakott egy ritka ragadozó madár, a kuhi

Három éve bukkant fel először a Magyarországon igen ritka ragadozó madár, a kuhi.

A madarat minden alkalommal a Körös-Maros Nemzeti Parkban, Hódmezővásárhely külterületén látták, évszaktól függetlenül. Eddig a szakemberek csak egyetlen példányt regisztráltak, idén viszont felfedezték, hogy a kuhi fészket rakott, és négy tojásból két fióka ki is kelt.

A kuhi Fotó: Körös-Maros Nemzeti Park/Horváth Éva

A nemzeti park egyúttal bejelentette, új költőfajjal bővült a lista, és a kuhik feltűnése madártani szenzáció. A két kifejlett madarat és a két fiókát is meggyűrűzték.

A nemzeti park közlése szerint a kuhi főleg rovarokkal, gyíkokkal, esetleg apró emlősökkel, madarakkal táplálkozik. A madár Afrika és Dél-Ázsia egyes területein számít gyakorinak, de költőfajként megjelent már Spanyolországban, Portugáliában és Franciaországban is.