Szeptember 27-én újra Hatvanpusztán tüntet Hadházy Ákos

Augusztus után újra az Orbán család hatvanpusztai birtoka elé szervez tüntetést Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. „Közkívánatra! A legutóbbi, hatvanpusztai kirándulásunk után sokan jelezték, szeretnének még hasonlót. Szeptember 27-én tehát ismét lesz lehetőség megtekinteni az ország legfontosabb majorságát és a mellette található magánvadasparkot. Mindenki maga döntheti el, hogy ez egy félkész gazdaság vagy egy luxusbirtok az uralkodó számára” – írta a Facebook-eseményben, hozzátéve, hogy most is indítanak buszokat. A nyári tüntetésen több százan gyűltek össze, Hadházy becslése szerint lehettek kétezren is.

Hadházy Ákos a hatvanpusztai birtok előtti tüntetésen augusztusban. Fotó: Bankó Gábor

Hatvanpusztáról Hadházy Ákos az elmúlt hetekben rengeteg fotót és videót osztott meg a Facebook-oldalán, a pálinkafőzés után szerdán a „Műhelylak” terveit posztolta. „Ez az épület - szemben a »Rezidenciával«, a »Könyvtárral« és a »Vendégházzal« valamennyire emlékeztet valamiféle »gazdálkodásra« – de csak ha elég messziről nézzük a terveket. Közelebbről megnézve azonban kb annyi köze van ennek a valódi gazdálkodáshoz, mint a Fidesznek a fiatalokhoz és a demokratákhoz” – írta a bejegyzésben. Ahogy azt is, hogy az épület jelentős része raktár funkciót tölt be, de „egy ekkora épületben bőven jut hely furcsa dolgoknak”. Példaként említi

a főkertészi irodát saját mosdóval (35 négyzetméter),

a pihenőszobát (szintén 35 négyzetméter, szintén saját mosdóval),

a három kis lakást (25-35 négyzetméter), ezek szerinte lehetnek cselédlakások. A dokumentumok szerint a padlás nagy részére is ráírta a tervező, hogy szükség esetén ott is lehetnek lakások.

Épül továbbá kétállásos kocsiszín,

és egy 80 négyzetméteres lekvárfőző konyha is.

A 444-nek adott interjújában azt mondta, Orbán Viktor magyarázkodásának és a zebráknak is köszönhető, hogy egyre több embert érdekel a birtok. Az egyik korábbi látogatása során a biztonsági őr próbálta meg leszorítani őt a kocsijával az útról. Videói már nemcsak idehaza, de külföldön is felkeltették a média figyelmét, nemrég a New York Post is szentelt a sztorinak egy külön anyagot. Orbán Viktor szerint Hatvanpuszta az édesapja mezőgazdasági üzeme, és erről őt kell megkérdezni. Így hát mi is ellátogattunk Hatvanpusztára Orbán Győzőt keresve, az erről készült anyagunk itt nézhető meg.