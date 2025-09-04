Szijjártó egy általános iskolás tesiórás hasonlattal szólt vissza a lengyel külügyminiszternek

Határozottan visszautasította lengyel kollégája, Radoslaw Sikorski legújabb bírálatát Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – írja az MTI tudósítása.

„Úgy tűnik, te a másik csapatban játszol, Péter – írta Sikorski szerdán az X-en”.

A lengyel külügyminiszternek az nem tetszett, hogy magyar kollégája is Pekingbe utazott, hogy a Tiananmen téri tribünről megtekintse a második világháborúban aratott kínai győzelem 80. évfordulója alkalmából rendezett felvonulást. 26 ország vezetője tette tiszteletét a katonai parádén Hszi Csin-Ping meghívására, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnök, Kim Dzsongun észak-koreai és Aljakszandr Lukasenka belarusz diktátor, Ilham Alijev azeri elnök, Európából pedig Robert Fico szlovák miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök.

Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu via AFP

Szijjártó a posztra reagálva azt mondta, az általános iskolában testnevelésórán a tanár kijelölt két csapatkapitányt, akik választhattak, hogy kikkel akarnak együtt lenni a következő futball- vagy kosárlabda-mérkőzésen. „Én egy dolgot biztos tudok, hogyha Sikorski kolléga maradna utoljára, én inkább azt választanám, hogy kevesebben legyünk” – mondta.

