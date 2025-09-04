Szűk ezermilliárd forinttal növelte cégeinek értékét Mészáros Lőrinc és családja

Idén is Mészáros Lőrincék céges érdekeltségei végeztek az első helyen a Forbes magazin huszonöt legértékesebb családi vállalatot bemutató listáján. A becsült érték azonban példa nélküli: összesen 1549,8 milliárd forint. Ez az első alkalom, hogy billió forint feletti szereplő van a listán. A tavalyi, 627,5 milliárd forintos becsült érték után a 147 százalékos éves növekedés a lap szerint annak köszönhető, hogy gyakorlatilag minden cég ugrásszerűen növelte eredményeit. Különösen az MBH Bank és az Opus Global Holding: csak ez a két cég közel hétszázmilliárd forintot tesz ki az összesen több mint harminc vállalkozás becsült értékéből.

A Mészáros Csoport tulajdonosa „beszédet” mond Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Mészárosékat az állami ügyletekből, privatizációból örökösen kimaradó, selfmade Felcsuti család ipari cégcsoportja, az MPF Holding követi. A lap szerint a lemaradás mértéke szembetűnő, a második helyezett értékét 501,8 milliárd forintra tették. A harmadik helyezett idén is a Csányi család Bonafarm csoportja, 400 milliárd forintos becsült értékkel.

A lista első öt helyezettje:

Mészáros csoport (tulaj: Mészáros család), becsült érték 1549,8 milliárd forint MPF csoport (Felcsuti család), becsült érték 501,8 milliárd forint Bonafarm csoport (Csányi család), becsült érték 400 milliárd forint Duna Aszfalt Zrt. (Szíjj család), becsült érték 234,4 milliárd forint Gránit Pólus csoport (Demján család), becsült érték 176,6 milliárd forint

A hatodik helyen van a Hell Group Holdingot tulajdonló Barabás család 175,2 milliárdos becsült értékkel.

Ők a héten azzal kerültek a hírekbe, hogy a Forbes után a lapot képviselő TASZ-t is beperelték. A Barabás testvérek szerint a jogvédő szervezet azzal sértette meg a jó hírnevüket és a becsületüket, hogy a kommunikációs felületein beszámolt a Forbes ellen indított eljárásaikról, amikben a szervezet képviselte a lapot.

Tavasszal több éve húzódó pereskedés után a Forbes jogerősen is megnyerte azt a pert, amit a Barabás testvérek azért indítottak ellene, mert nyilvános adatbázisokból származó információk alapján felbecsülte a vagyonukat. A tulajok 2019-ben indítottak pert a lap ellen, hogy ne szerepeljenek a milliárdoslistán.