Takács Péter elismerte, hogy félreérthető lett a rendelet, de nem kell kétszer beutalót kérni

Félreérthetően fogalmazták meg a szakorvosi ellátásról szóló rendeletet, a kontrollvizsgálathoz nem kell új beutalót kérniük a betegeknek - nyilatkozta a 24.hu-nak Takács Péter egészségügyi államtitkár.

Az augusztus végén megjelent módosítást ugyanis úgy lehetett érteni, hogy erre októbertől szükség lesz. Takács szerint viszont nem szigorításról van szó, csak egy technikai jellegű változásról, és az egész arról szól, hogy online is foglalhassanak időpontot azok, akik kontrollra mennek.

Takács Péter a János kórházban Fotó: Németh Dániel/444

A Belügyminisztérium is kiadott erről egy közleményt, amiben ráerősítettek arra, hogy a módosítással egyszerűbbé és gyorsabbá akarták tenni a rendszert.

A BM azt írta, október 1-től a szakorvos által visszarendelt betegeknek a szakorvos ír beutalót. Ha pedig a beteg számára kiderül, hogy a megadott időpontban nem tud visszamenni a szakrendelésre, akkor az EgészségAblakon keresztül, illetve a 1812-es telefonszámon az e-beutaló birtokában foglalhat helyet és időpontot, akár más intézménybe is.

A tárca közleménye szerint ez azt jelenti, hogy

ha a szakorvos kontrollra rendelte vissza a beteget, nem kell visszamennie a háziorvoshoz új beutalóért.

a betegek a szakorvostól konkrét időpontot kapnak, nem kell sorban állással vagy telefonon időpontot foglalniuk.

a beteg pontosan tudni fogja, mikor várják vissza a vizsgálatra.

áttekinthetőbbé válik az ellátás, megszűnnek a rendelőkben vezetett „kockás füzetek".

a kontrollvizsgálatok is elérhetőek lesznek az időpontfoglalóban, és nem csak a saját körzetébe mehet vissza.

Eddig úgy működött a rendszer, hogy a szakorvos annyit írt az ambuláns lapra, hogy a páciens 3-6 hónap múlva jelenjen meg kontrollon. A betegnek sokszor vissza kellett mennie a háziorvoshoz új beutalóért, ami Takács szerint nem jó gyakorlat, hiszen ha szakorvos rendel vissza valakit kontrollra, felesleges a háziorvosi beutaló.

Ez egy régi, berögzült rossz szokás, amit szeretnék megszüntetni – mondta az államtitkár. Takács azt ígérte, októbertől a betegek konkrét időpontra tudnak majd jelentkezni kontrollvizsgálatra, és nem kell órákig várakozniuk.