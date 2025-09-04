Mohamed és Legolász velünk maradt, sőt: részeivé váltak a magyar utónévkincsnek

belföld
A szerda esti Magyar Közlönyben megjent a kultúráért és innovációért felelős miniszter, Hankó Balázs által szignózott, csütörtöktől hatályos rendelet a magyar utónevekről. Eszerint: „az utónévkincs a nemzeti identitás részét képezi. Kifejezi az adott nemzet összetartozását, hordozza annak nyelvi kultúráját és hagyományait.”

A 36 oldalas jegyzékben 2691 lánynév és 2012 fiúnév közül lehet válogatni. Ezek között szerepel az Ahmed, a Musztafa és a Mohamed is, míg a lányokat lehet Sugárkának és Dzsenisznek is nevezni.

Az, hogy a Mohamed is „része a magyar utónévkincsnek”, napokkal azután jelentették be, hogy az oroszlányi polgármester a helyi általános iskola tanévnyitóján közölte az elsősökkel: „De jó, hogy nincs köztük Mohamed!”

Mohamed eddig is ott volt az anyakönyvezhető nevek között, mostantól azonban rendeletileg is része az „utónévkincsnek”, többezredmagával együtt.

Ahogy a Telex is írja, az engedélyezett nevek közt bent maradt a Legolász, a Kandida és az Orália is, pedig a volt Fidesz-frakcióvezető, Kósa Lajos ezt sem akarta, de nagyon.

Az új szabályozás értelmében a kultúráért felelős miniszter, vagyis Hankó Balázs dönt az anyakönyvezhető utónevekről, ami eddig a Nyelvtudományi Kutatóközpont (NYTK) kompetenciája volt. A most közzétett utónévjegyzék ugyanazokat a neveket tartalmazza, amelyeket eddig, vagyis nem töröltek semmit a listáról. Hankó korábban arról nyilatkozott, biztosítani kell, hogy:

  • csak olyan utóneveket adhassanak a szülők, amelyek a gyermek jövője és személyiségfejlődése szempontjából megfelelők,
  • megfelelnek a helyesírás szabályainak,
  • ősinek mondott magyar neveknél kell tudományos bizonyíték a névről,
  • fantázianevek és az idegen eredetű nevek esetén a magyar nyelvben meghonosodott forma számít,
  • írói fantázianeveknél pedig azok „klasszikus értékét kell figyelembe venni”.

Hankó Balázs két hete azt mondta, különböző szempontokat szem előtt tartva egy bizottságot fog bevonni a névjegyzékek tartalmának újraértékelésébe, amelyben a nemzetiségi és az egyházi képviselők, valamint a néphagyomány és kultúra értékeit megjelenítő szaktekintélyek is részt fognak venni. Az tehát, hogy végül is mi lesz szegény Mohamed és Legolász sorsa, egyelőre még nem dőlt el.

belföld mohamed útónév utónévkönyv utónévkincs
belföld