Trump: Valami történni fog

Donald Trump továbbra is elkötelezett egy orosz-ukrán békemegállapodás mellett, noha egyre bizonytalanabb, hogy létrejön-e személyes találkozó Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között.

Fotó: SAUL LOEB/AFP

Az amerikai elnök a CBS News csatornának saját álláspontját egyszerre „realistának és optimistának” nevezte, és azt mondta, szorosan figyelemmel kíséri, hogyan kezelik a felek a tárgyalások fordulópontját.

„Figyelem az eseményeket, követem a történéseket, és beszéltem is erről Putyin elnökkel és Zelenszkij elnökkel” – mondta Trump telefonos interjúban. „Valami történni fog, de még nem állnak készen. De valami történni fog. Meg fogjuk csinálni.”

Azt is mondta, elszomorítja a vérontás, de továbbra is nyomást gyakorol a felekre a béke érdekében. „Úgy gondolom, sikerül majd rendezni a dolgokat. Őszintén szólva, az orosz ügyet könnyebbnek hittem, de bonyolultabbnak bizonyult, mint némely másik.”

Beszélt a tárgyalási stratégiájáról, szerinte a kulcs az lesz, hogy a vezetőket egy szobába ültessék, és közvetlenül, az ő irányítása mellett kössenek megállapodást. Ez a módszer türelmet igényel, még ha gyors megoldásra is vágynak, mondta.

Zárásként a Nobel-békedíjról is kapott egy kérdést, azt mondta nem pályázik rá – pedig a jól ismert, kifinomult stílusában közel egy évtizede nyíltan és zárt ajtók mögött panaszkodik amiatt, hogy még nem kapta meg a címet. „Ehhez nincs mit hozzáfűznöm. Az én dolgom csak annyi, hogy véget vessek háborúknak. Nem keresem a figyelmet. Csak életeket akarok megmenteni” – mondta.