Tyúkól#50: Most akkor az élet vagy a férfiak bántják a nőket?

Ez a tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek a kiskorúakra káros hatással lehetnek.
Ha szeretnéd, hogy az ilyen tartalmakhoz erről a számítógépről kiskorú ne férhessen hozzá, használj szűrőprogramot!
Ez az adás egy kicsit rendhagyó lesz – több szempontból is – de abból mindenképp, hogy egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amiről egyébként tök jó lenne, ha egyáltalán nem kéne. Ugyanakkor nőként nem gondoljuk, hogy el lehet mellette menni.
A nők elleni erőszakról, bántalmazásról és zaklatásról lesz szó, a politikai ignoranciáról, a társadalom elfordulásáról és az áldozathibáztatásról. Példákon keresztül fogjuk végigvenni, hogy mi a baj azzal a rendszerrel, amiben élünk, és rámutatunk arra, is, hogy tulajdonképpen szinte semmi nem javult vagy változott az elmúlt években, évtizedekben. A nőszervezetek küzdenek, de szinte teljesen tehetetlenek, a kormány szerint pedig az élet bántja a nőket, nem a férfiak.
Bővebben:
Tudjuk, hogy ez a téma sokak számára nagyon megterhelő lehet. Ha bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak) áldozata vagy, jogod van a segítségre. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06 80 205 520-as telefonszámon. NANE Segélyvonal bántalmazott nőknek: 06 80 505 101; a PATENT Egyesület jogsegély-szolgálata: 06 80 808 081.
Olvasnivalók:
Cikkek, amiket ajánlunk:
Hallgatnivalók:
Mivel kiemelten fontosnak tartjuk, hogy erről a témáról minél több szó essen, a Tyúkólban is szenteltünk már több adást a nők elleni erőszak különböző formáinak.
Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Korábbi adásaink itt találhatók. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk.
Címlapkép: Kiss Bence/444
Nőnap van, politikusaink ünnepelnek. Virággal. Miközben ma Magyarországon bántalmazott nők sokasága küzd, és nem csak a bántalmazójával, hanem az egész rendszerrel, ami segítségnyújtás helyett tovább bántalmazza őket. A történeteikből érthetjük meg, hány ponton képes cserben hagyni a nőket, anyákat, és gyerekeiket az úgynevezett igazságszolgáltatás.
A nő barátai szerveztek megemlékezést a ház elé, ahol az életét vesztette. Ők azok, akik már csaknem egy hete küzdenek azért is, hogy a rendőrség vegye figyelembe az eset gyanús körülményeit.
Ez derült ki a 444 közérdekű adatigényléséből. A megelőző távoltartás nemcsak azért fontos a bántalmazottaknak, hogy biztonságban érezzék magukat, hanem az üzenet miatt is, mondja Spronz Júlia, a Patent Egyesület jogásza.
Mária hiába kért megelőző távoltartást volt férje ellen, aki erőszakossága miatt ült börtönben, a tamási bírósági elutasította kérését. A férfi szabadulása után megölte a nőt. Renner Erika egykori áldozat és a Patent Egyesület jogászai olyan rendőrségi és bírósági gyakorlatban lévő hibákra világítottak rá, amelyek lehetővé tették, hogy a férfi végezzen áldozatával.
A Fővárosi Törvényszéken decemberben elítéltek egy férfit, aki évek óta zaklatja a lúgos orvos áldozatát és még nagyon sok embert, csakhogy két hónappal korábban az IMEI igazságügyi orvosszakértője megállapította róla, hogy súlyos mentális zavara miatt nem beszámítható.
A kormányszóvivő a csütörtöki kormányinfón próbálta kikerülni azt, hogy ki kelljen mondania: a nőket bizony a férfiak bántalmazzák. De a NANE egyesület szerint már az is fejlődés, hogy egyáltalán a nők szót kimondják, és nem csak párkapcsolati erőszakról beszél.
A rendőrség beismerte, hogy hibázott, amikor korábban elutasította a volt férje által megölt japán nő feljelentéseit, és bejelentették, hogy ezentúl valamivel több rendőrt küldenek majd érzékenyítő tréningre. Számít ilyenkor a bocsánatkérés? És hogyan beszéljünk a nők elleni erőszakról? Podcast az intézményi árulásról.
Októberben állt bíróság elé Giséle Pelicot, az a hetvenes éveiben járó francia nő, akit a férje egy évtizeden keresztül rendszeresen elkábított, majd az interneten megismert környékbeli férfiakat hívott fel magukhoz, hogy együtt erőszakolják meg a magatehetetlen asszonyt. Milyen nagy tanulságokat vonhatunk le a Pelicot-ügyből? Miben más a két ország a nőjogok terén? Mi az a beleegyezésre vonatkozó záradék? A Tyúkól vendégei a Patent Egyesület munkatársai.
Augusztus második derült ki, hogy magyar lányokról és nőkről készült lesifotók bukkantak fel az egyik legerőszakosabb pornóoldalon. Podcastunkban többek közt az ügy utóéletéről, a nők kiszolgáltatottságáról és az intézményi árulásról beszélgettünk.
Szinte minden nőt zaklattak már valamilyen formában a szórakozóhelyeken: európai kutatások szerint minden második nő volt már kéretlen szexuális közeledés áldozata, a legtöbb zaklatás közterületen és szórakozóhelyeken, éjszaka történik. Kinek a hibája, hogy vigyáznunk kell magunkra, és hol kezdjük el a változtatást? A közelgő fesztiválszezon kapcsán ezzel foglalkozunk a legújabb Tyúkólban.
A szőkenős viccek vélt vagy valós hasznáról, a 16 Akciónapról, szexuális levilágosításról, Asszonysutyorgóról és CSOK-ról a Tyúkól legújabb adásában.