Figyelem, felnőtt tartalom!

Ez a tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretnéd, hogy az ilyen tartalmakhoz erről a számítógépről kiskorú ne férhessen hozzá, használj szűrőprogramot!

Tyúkól#50: Most akkor az élet vagy a férfiak bántják a nőket?

Ez az adás egy kicsit rendhagyó lesz – több szempontból is – de abból mindenképp, hogy egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amiről egyébként tök jó lenne, ha egyáltalán nem kéne. Ugyanakkor nőként nem gondoljuk, hogy el lehet mellette menni.

A nők elleni erőszakról, bántalmazásról és zaklatásról lesz szó, a politikai ignoranciáról, a társadalom elfordulásáról és az áldozathibáztatásról. Példákon keresztül fogjuk végigvenni, hogy mi a baj azzal a rendszerrel, amiben élünk, és rámutatunk arra, is, hogy tulajdonképpen szinte semmi nem javult vagy változott az elmúlt években, évtizedekben. A nőszervezetek küzdenek, de szinte teljesen tehetetlenek, a kormány szerint pedig az élet bántja a nőket, nem a férfiak.

  • 00:00:00 - 50. Tyúkól adás!
  • 00:01:30 - Nem vidám téma: a nők ellen elkövetett erőszakos bűncselekmények és bántalmazások.
  • 00:02:00 - Számok, amik önmagukban is sokkolók.
  • 00:04:00 - Az EU-ban 3-ból egy nő szenved el fizikai vagy szexuális erőszakot. És más számok.
  • 00:08:30 - Kérdések, amiket a téma kapcsán rendszeresen megkapunk. Miért gondoljuk, hogy rendszerszintű a probléma? És mi a helyzet a statisztikákkal?
  • 00:13:30 - Nyolc nőből egy jelenti be, hogy erőszak áldozata lett: ez jól mutatja a látencia mértékét.
  • 00:15:00 - A nők esetében jellemzőbb, hogy az elhúzódó erőszakra reagálnak végletesen.
  • 00:20:24 - Más a szándék: hatalom vagy menekülés.
  • 00:23:00 - Maga a gondolkodási struktúránk olyan, ami elfogadja a társadalmi hierarchiát.
  • 00:25:36 - Mit csinál egy nő, ha elmegy szülni? Hát kiesik a munkából.
  • 00:28:50 - A nő méhében van a családi megélhetés kulcsa?
  • 00:36:34 - Kinek a feladata a gondoskodás?
  • 00:39:48 - Tudjuk egyáltalán, hogy kitől kérjünk segítséget például a gyereknevelésben? Miben partner az állam?
  • 00:42:00 - Nagyra nyitott zárójel a szülésről (szorongások, Facebook-csoportok, felkészítők, tervek, ajánlások… és a valóság).
  • 00:48:30 - Ijesztő, hogy általános hozzáállássá vált a „megérdemelte“.
  • 00:55:48 - Digitális Polgári Kör bántalmazott nőknek: mi ez? És mire való?
  • 00:58:10 - Mit adhat egy valódi női közösség?
  • 01:02:20 - Ha egy nő feljelentést tesz, azzal nem nyugodhat meg: gyakorlatilag egy új frontot nyit.
  • 01:05:18 - Úgyse hisznek neki - és ez meghatározó alapélménye a nőknek, akik a hatóságokhoz fordulnak.
  • 01:11:45 - Renner Erika zaklatója, és ami mögötte van.
  • 01:17:35 - Hogy élhetnek az áldozatok annak tudatában, hogy a zaklatójuk bármikor újra rájuk szabadulhat?
  • 01:23:12 - Miért a nőnek kell kiszakadnia? Megvédi őt bárki? Kap támogatást és segítséget?
  • 01:24:04 - És akkor a gyerekekről még nem is beszéltünk.

Tudjuk, hogy ez a téma sokak számára nagyon megterhelő lehet. Ha bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak) áldozata vagy, jogod van a segítségre. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06 80 205 520-as telefonszámon. NANE Segélyvonal bántalmazott nőknek: 06 80 505 101; a PATENT Egyesület jogsegély-szolgálata: 06 80 808 081.

Olvasnivalók:

  • 2023-ban 10 percenként egy nő lett gyilkosság áldozata, a gyilkosságok 60 százalékát partnerük vagy valamelyik családtagjuk követte el.
  • A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület (NANE) holnapján olvasható statisztika szerint a 18-74 év közötti magyar nők 54,6 százaléka ellen követett el valaha akár korábbi, akár jelenlegi partnere fizikai erőszakot
  • Emellett a nők mintegy harmadát éri fizikai és/vagy szexuális erőszak az élete során.
  • A férfiak gyakrabban esnek gyilkosság áldozatául, ezekben az esetekben viszont az elkövető csak kis százalékban a partnerük. A gyilkosságok kb. 80 százalékában férfi az áldozat egyébként.
  • Ezekre a statisztikákra szerintem azért van szükség, hogy lássuk, egyrészt világszintű problémáról van szó, másrészt nem elég látszatintézkedéseket hozni.

Cikkek, amiket ajánlunk:

Hallgatnivalók:

Mivel kiemelten fontosnak tartjuk, hogy erről a témáról minél több szó essen, a Tyúkólban is szenteltünk már több adást a nők elleni erőszak különböző formáinak.

  • Tyúkól#36 - Rendszerszintű erőszak vagy egyedi esetek tömkelege?
  • Tyúkól#28: A Pelicot-ügyről
  • Tyúkól#24: A Motherless-ügy megint megmutatta, mennyire egyedül vagyunk hagyva
  • Tyúkól#19: A nők bulizni mennek, és reméljük, biztonságban haza is érnek
  • Tyúkól#4: A jogvédőknek nagyon sok túlórát okoz, hogy a pornóból próbáljuk megtanulni a szexet

Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Korábbi adásaink itt találhatók. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk.

Címlapkép: Kiss Bence/444

Kapcsolódó cikkek

Kéz kezet mos ebben a beteg rendszerben: így hagyja cserben az állam a bántalmazott nőket és gyerekeket

Nőnap van, politikusaink ünnepelnek. Virággal. Miközben ma Magyarországon bántalmazott nők sokasága küzd, és nem csak a bántalmazójával, hanem az egész rendszerrel, ami segítségnyújtás helyett tovább bántalmazza őket. A történeteikből érthetjük meg, hány ponton képes cserben hagyni a nőket, anyákat, és gyerekeiket az úgynevezett igazságszolgáltatás.

Diószegi-Horváth Nóra
nők elleni erőszak

Gyertyák, virágok, és végtelen fájdalom: a lakástűzben meghalt japán nő tragédiája elrettentő emlékeztetője a rendszer inkompetenciájának

A nő barátai szerveztek megemlékezést a ház elé, ahol az életét vesztette. Ők azok, akik már csaknem egy hete küzdenek azért is, hogy a rendőrség vegye figyelembe az eset gyanús körülményeit.

Diószegi-Horváth Nóra, Bankó Gábor
nők elleni erőszak

Hiába kérnek a nők megelőző távoltartást, a bíróságok csak az esetek felében adják meg

Ez derült ki a 444 közérdekű adatigényléséből. A megelőző távoltartás nemcsak azért fontos a bántalmazottaknak, hogy biztonságban érezzék magukat, hanem az üzenet miatt is, mondja Spronz Júlia, a Patent Egyesület jogásza.

Fődi Kitti
nők elleni erőszak

A tamási gyilkosság is azt mutatja, hogy a rendszer ráengedi az elkövetőket az áldozatokra

Mária hiába kért megelőző távoltartást volt férje ellen, aki erőszakossága miatt ült börtönben, a tamási bírósági elutasította kérését. A férfi szabadulása után megölte a nőt. Renner Erika egykori áldozat és a Patent Egyesület jogászai olyan rendőrségi és bírósági gyakorlatban lévő hibákra világítottak rá, amelyek lehetővé tették, hogy a férfi végezzen áldozatával.

Fődi Kitti
belföld

Amikor az ügyészt fenyegette meg, beszámítható volt, amikor bárki mást, paranoid skizofrén

A Fővárosi Törvényszéken decemberben elítéltek egy férfit, aki évek óta zaklatja a lúgos orvos áldozatát és még nagyon sok embert, csakhogy két hónappal korábban az IMEI igazságügyi orvosszakértője megállapította róla, hogy súlyos mentális zavara miatt nem beszámítható.

Miklósi Gábor
bűnügy

Vitályos Eszter úgy alakít a bántalmazott nőknek Digitális Polgári Kört, hogy szerinte őket nem férfiak bántották, hanem az élet

A kormányszóvivő a csütörtöki kormányinfón próbálta kikerülni azt, hogy ki kelljen mondania: a nőket bizony a férfiak bántalmazzák. De a NANE egyesület szerint már az is fejlődés, hogy egyáltalán a nők szót kimondják, és nem csak párkapcsolati erőszakról beszél.

Fődi Kitti
POLITIKA

Tyúkól#36 - Rendszerszintű erőszak vagy egyedi esetek tömkelege?

A rendőrség beismerte, hogy hibázott, amikor korábban elutasította a volt férje által megölt japán nő feljelentéseit, és bejelentették, hogy ezentúl valamivel több rendőrt küldenek majd érzékenyítő tréningre. Számít ilyenkor a bocsánatkérés? És hogyan beszéljünk a nők elleni erőszakról? Podcast az intézményi árulásról.

Diószegi-Horváth Nóra, Kun Zsuzsi
podcast

Tyúkól #28: A Pelicot-ügyről

Októberben állt bíróság elé Giséle Pelicot, az a hetvenes éveiben járó francia nő, akit a férje egy évtizeden keresztül rendszeresen elkábított, majd az interneten megismert környékbeli férfiakat hívott fel magukhoz, hogy együtt erőszakolják meg a magatehetetlen asszonyt. Milyen nagy tanulságokat vonhatunk le a Pelicot-ügyből? Miben más a két ország a nőjogok terén? Mi az a beleegyezésre vonatkozó záradék? A Tyúkól vendégei a Patent Egyesület munkatársai.

Diószegi-Horváth Nóra, Solti Hanna, Kun Zsuzsi
podcast

Tyúkól #24: A Motherless-ügy megint megmutatta, mennyire egyedül vagyunk hagyva

Augusztus második derült ki, hogy magyar lányokról és nőkről készült lesifotók bukkantak fel az egyik legerőszakosabb pornóoldalon. Podcastunkban többek közt az ügy utóéletéről, a nők kiszolgáltatottságáról és az intézményi árulásról beszélgettünk.

Oprics Dóra, Diószegi-Horváth Nóra, Kun Zsuzsi
podcast

Tyúkól #19: A nők bulizni mennek, és reméljük, biztonságban haza is érnek

Szinte minden nőt zaklattak már valamilyen formában a szórakozóhelyeken: európai kutatások szerint minden második nő volt már kéretlen szexuális közeledés áldozata, a legtöbb zaklatás közterületen és szórakozóhelyeken, éjszaka történik. Kinek a hibája, hogy vigyáznunk kell magunkra, és hol kezdjük el a változtatást? A közelgő fesztiválszezon kapcsán ezzel foglalkozunk a legújabb Tyúkólban.

Diószegi-Horváth Nóra, Solti Hanna, Kun Zsuzsi
podcast

A jogvédőknek nagyon sok túlórát okoz, hogy a pornóból próbáljuk megtanulni a szexet

A szőkenős viccek vélt vagy valós hasznáról, a 16 Akciónapról, szexuális levilágosításról, Asszonysutyorgóról és CSOK-ról a Tyúkól legújabb adásában.

Diószegi-Horváth Nóra, Solti Hanna
podcast