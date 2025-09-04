Tyúkól#50: Most akkor az élet vagy a férfiak bántják a nőket?

Ez az adás egy kicsit rendhagyó lesz – több szempontból is – de abból mindenképp, hogy egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amiről egyébként tök jó lenne, ha egyáltalán nem kéne. Ugyanakkor nőként nem gondoljuk, hogy el lehet mellette menni.

A nők elleni erőszakról, bántalmazásról és zaklatásról lesz szó, a politikai ignoranciáról, a társadalom elfordulásáról és az áldozathibáztatásról. Példákon keresztül fogjuk végigvenni, hogy mi a baj azzal a rendszerrel, amiben élünk, és rámutatunk arra, is, hogy tulajdonképpen szinte semmi nem javult vagy változott az elmúlt években, évtizedekben. A nőszervezetek küzdenek, de szinte teljesen tehetetlenek, a kormány szerint pedig az élet bántja a nőket, nem a férfiak.

Bővebben:

00:00:00 - 50. Tyúkól adás!

- 50. Tyúkól adás! 00:01:30 - Nem vidám téma: a nők ellen elkövetett erőszakos bűncselekmények és bántalmazások.

- Nem vidám téma: a nők ellen elkövetett erőszakos bűncselekmények és bántalmazások. 00:02:00 - Számok, amik önmagukban is sokkolók.

- Számok, amik önmagukban is sokkolók. 00:04:00 - Az EU-ban 3-ból egy nő szenved el fizikai vagy szexuális erőszakot. És más számok.

- Az EU-ban 3-ból egy nő szenved el fizikai vagy szexuális erőszakot. És más számok. 00:08:30 - Kérdések, amiket a téma kapcsán rendszeresen megkapunk. Miért gondoljuk, hogy rendszerszintű a probléma? És mi a helyzet a statisztikákkal?

- Kérdések, amiket a téma kapcsán rendszeresen megkapunk. Miért gondoljuk, hogy rendszerszintű a probléma? És mi a helyzet a statisztikákkal? 00:13:30 - Nyolc nőből egy jelenti be, hogy erőszak áldozata lett: ez jól mutatja a látencia mértékét.

- Nyolc nőből egy jelenti be, hogy erőszak áldozata lett: ez jól mutatja a látencia mértékét. 00:15:00 - A nők esetében jellemzőbb, hogy az elhúzódó erőszakra reagálnak végletesen.

- A nők esetében jellemzőbb, hogy az elhúzódó erőszakra reagálnak végletesen. 00:20:24 - Más a szándék: hatalom vagy menekülés.

- Más a szándék: hatalom vagy menekülés. 00:23:00 - Maga a gondolkodási struktúránk olyan, ami elfogadja a társadalmi hierarchiát.

- Maga a gondolkodási struktúránk olyan, ami elfogadja a társadalmi hierarchiát. 00:25:36 - Mit csinál egy nő, ha elmegy szülni? Hát kiesik a munkából.

- Mit csinál egy nő, ha elmegy szülni? Hát kiesik a munkából. 00:28:50 - A nő méhében van a családi megélhetés kulcsa?

- A nő méhében van a családi megélhetés kulcsa? 00:36:34 - Kinek a feladata a gondoskodás?

- Kinek a feladata a gondoskodás? 00:39:48 - Tudjuk egyáltalán, hogy kitől kérjünk segítséget például a gyereknevelésben? Miben partner az állam?

- Tudjuk egyáltalán, hogy kitől kérjünk segítséget például a gyereknevelésben? Miben partner az állam? 00:42:00 - Nagyra nyitott zárójel a szülésről (szorongások, Facebook-csoportok, felkészítők, tervek, ajánlások… és a valóság).

- Nagyra nyitott zárójel a szülésről (szorongások, Facebook-csoportok, felkészítők, tervek, ajánlások… és a valóság). 00:48:30 - Ijesztő, hogy általános hozzáállássá vált a „megérdemelte“.

- Ijesztő, hogy általános hozzáállássá vált a „megérdemelte“. 00:55:48 - Digitális Polgári Kör bántalmazott nőknek: mi ez? És mire való?

- Digitális Polgári Kör bántalmazott nőknek: mi ez? És mire való? 00:58:10 - Mit adhat egy valódi női közösség?

- Mit adhat egy valódi női közösség? 01:02:20 - Ha egy nő feljelentést tesz, azzal nem nyugodhat meg: gyakorlatilag egy új frontot nyit.

- Ha egy nő feljelentést tesz, azzal nem nyugodhat meg: gyakorlatilag egy új frontot nyit. 01:05:18 - Úgyse hisznek neki - és ez meghatározó alapélménye a nőknek, akik a hatóságokhoz fordulnak.

- Úgyse hisznek neki - és ez meghatározó alapélménye a nőknek, akik a hatóságokhoz fordulnak. 01:11:45 - Renner Erika zaklatója, és ami mögötte van.

- Renner Erika zaklatója, és ami mögötte van. 01:17:35 - Hogy élhetnek az áldozatok annak tudatában, hogy a zaklatójuk bármikor újra rájuk szabadulhat?

- Hogy élhetnek az áldozatok annak tudatában, hogy a zaklatójuk bármikor újra rájuk szabadulhat? 01:23:12 - Miért a nőnek kell kiszakadnia? Megvédi őt bárki? Kap támogatást és segítséget?

- Miért a nőnek kell kiszakadnia? Megvédi őt bárki? Kap támogatást és segítséget? 01:24:04 - És akkor a gyerekekről még nem is beszéltünk.

Tudjuk, hogy ez a téma sokak számára nagyon megterhelő lehet. Ha bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak) áldozata vagy, jogod van a segítségre. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06 80 205 520-as telefonszámon. NANE Segélyvonal bántalmazott nőknek: 06 80 505 101; a PATENT Egyesület jogsegély-szolgálata: 06 80 808 081.

Olvasnivalók:

2023-ban 10 percenként egy nő lett gyilkosság áldozata, a gyilkosságok 60 százalékát partnerük vagy valamelyik családtagjuk követte el.

A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület (NANE) holnapján olvasható statisztika szerint a 18-74 év közötti magyar nők 54,6 százaléka ellen követett el valaha akár korábbi, akár jelenlegi partnere fizikai erőszakot

Emellett a nők mintegy harmadát éri fizikai és/vagy szexuális erőszak az élete során.

A férfiak gyakrabban esnek gyilkosság áldozatául, ezekben az esetekben viszont az elkövető csak kis százalékban a partnerük. A gyilkosságok kb. 80 százalékában férfi az áldozat egyébként.

Ezekre a statisztikákra szerintem azért van szükség, hogy lássuk, egyrészt világszintű problémáról van szó, másrészt nem elég látszatintézkedéseket hozni.

Cikkek, amiket ajánlunk:

Hallgatnivalók:

Mivel kiemelten fontosnak tartjuk, hogy erről a témáról minél több szó essen, a Tyúkólban is szenteltünk már több adást a nők elleni erőszak különböző formáinak.

Tyúkól#36 - Rendszerszintű erőszak vagy egyedi esetek tömkelege?

Tyúkól#28: A Pelicot-ügyről

Tyúkól#24: A Motherless-ügy megint megmutatta, mennyire egyedül vagyunk hagyva

Tyúkól#19: A nők bulizni mennek, és reméljük, biztonságban haza is érnek

Tyúkól#4: A jogvédőknek nagyon sok túlórát okoz, hogy a pornóból próbáljuk megtanulni a szexet

Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Korábbi adásaink itt találhatók. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk.

Címlapkép: Kiss Bence/444