Videóra vették, ahogy gímszarvas ökleli fel a fideszes képviselőt

Gímszarvas támadt Pethes Bálint mezőfalvai fideszes önkormányzati képviselőre. A Sokszínű Vidék cikke alapján a tapasztalt állatmentő Pethes azután sietett a helyszínre, hogy kedd reggel rettegésben tartotta a helyieket.

A férfi tudta, hogy veszélyes lehet, ha hátat fordít a gímszarvasnak, és próbált úgy helyezkedni, hogy ne érjen létfontosságú szerveket az állat agancsa. Arra azonban nem volt felkészülve, hogy a szarvas rongybabaként felkapja, és kettőt fordul vele. Az volt a szerencséje, hogy végig fogni tudta az agancsot, így csak a kezét tudta megdöfni az állat.

Pethes csak azután tudott felállni, hogy ketten segítettek neki lefogni az állatot. Kisebb sérülésekkel került kórházba, a bicepszét kellett összevarrni. Az esetről videó is készült:

A szarvas az eset után tovább kószált az utcán. Végül a rendőrökkel a helyszínre érkező hivatásos vadász lőtte ki.