VSquare: Csen Ven-Csing kínai titkosszolgálati tiszt májusban titokban tárgyalt a magyar hírszerzés központjában

A VSquare információi szerint Csen Ven-Csing titkosszolgálati tiszt, a Kínai Kommunista Párt Központi Politikai és Jogi Bizottságának titkára májusban titokban ellátogatott a hírszerzésért felelős Információs Hivatalba (IH).

Csen hivatalosan azért érkezett Budapestre, hogy gazdasági kérdésekről tárgyaljon Orbán Viktorral. A Moszkvából érkező kínai politikust a Karmelitában fogadta a miniszterelnök.

Csen Ven-csing és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Csen azonban nemcsak a Karmelitába, hanem a hírszerzésért felelős titkosszolgálat, az IH központjába is ellátogatott a VSquare információi szerint, és kormányzati forrásuk szerint Csen a Budapest-Belgrád-vasútvonallal kapcsolatos biztonsági kérdésekről tárgyalt a magyar titkosszolgálat képviselőivel.

A találkozó ténye a magyar-kínai viszonyt egyre türelmetlenebbül figyelő amerikaiakat is meglepte.