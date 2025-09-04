Zelenszkij szerint a területi engedmények csak újabb orosz támadásokhoz vezetnének

„Ha Ukrajna bármilyen területet feladna, Vlagyimir Putyin az elfoglalt régiókat ugródeszkaként használná Európa megtámadására, amennyiben az gyengének bizonyul” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a francia Le Point napilapnak.

Az Ukrajinszka Pravda szemléje szerint Zelenszkij emlékeztetetett arra, hogy Putyin a Krímet is azért foglalta el, hogy kiindulópont legyen a dél bekerítéséhez, 2014-ben pedig Kelet-Ukrajna egy részét szállta meg, hogy előkészítse a teljes megszállást. „Ha holnap elhagynánk a Donbaszt – ami nem fog megtörténni –, Putyin előtt óriási terület nyílna meg a másfél milliós Harkiv mellett. Ezután könnyedén elfoglalhatná Dnyipro ipari központot, ami új lehetőségeket nyitna számára” – mondta.

Zelenszkij szerint az európaiaknak tágabb perspektívában kell gondolkodniuk: el kell képzelniük, mi történt volna, ha Putyin eredeti terve – egész Ukrajna megszállása – sikerül. „Ha Putyin elfoglalta volna az egész országot, azt is ugródeszkaként használta volna. Hogy megteszi-e, vagy sem, attól függ, mennyire erős Európa. Ha erős, aligha tesz bármit. Ha gyenge, szenvedni fog az orosz agressziótól” – mondta.

Fotó: MADS CLAUS RASMUSSEN/Ritzau Scanpix via AFP

Arról is beszélt, hogy Moszkva és Párizs kevesebb mint 3000 kilométerre van egymástól, miközben az orosz rakéták hatótávolsága már ma is 2500 kilométer.„Nekünk is vannak 3000 kilométeres hatótávolságú rakétáink. A háború felgyorsítja a technológiai fejlődést – nemcsak nálunk, hanem Oroszországban is. Két éven belül mindkét félnek lesz 5000 kilométeres rakétája. A tenger sem véd meg senkit, az óceán sem. Ezek a fegyverek alig különböznek a nukleáris hordozórendszerektől” – figyelmeztetett.

„Ha Ukrajna nem tart ki, a határ Lengyelország vagy akár Németország lesz. Európa egyszer már volt így kettéosztva: Nyugat-Németország keleti határa jelentette a nyugati világ határát. Ma minden rajtunk múlik, hogy meddig engedjük az orosz terjeszkedést” – mondta. Az ukrán elnök szerint elképzelhető egy „dél-koreai forgatókönyv” is: bár a koreai háborút nem zárta békeszerződés, az ország mégis fejlődni tudott. Hasonló modell szerinte Ukrajnában is megvalósulhat.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán „nem zárta ki” a közvetlen tárgyalásokat Ukrajna elnökével, de kétségbe vonta, hogy egy ilyen találkozó előnyös lenne. „Ha Zelenszkij hajlandó, jöjjön Moszkvába, és létrejön a találkozó” – mondta Putyin.